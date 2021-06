Ximena Garzón: “hemos pedido que nos den ya las vacunas porque la situación es crítica”

Entrevista

Ximena Garzón, ministra de Salud

- ¿Creen ustedes que han logrado dignificar la vacunación?

- Sí, definitivamente. Hemos puesto más de 700 mil dosis y no ha habido congestiones. Yo he ido a hacer supervisiones en los centros de vacunación y la gente está muy bien tratada. El personal también tiene un trato digno, ya no tienen jornadas extenuantes.

- ¿Cuáles son los puntos críticos que identificaron del plan anterior?

- El primer problema es que no había un plan estratégico por lo que no se estaba vacunando a la población objetivo. En el momento en que se empieza a vacunar sin criterio, no alcanzamos la meta. Y aquí quiero comprometer a la población, a los diferentes gremios, porque el momento en que presionamos de diferentes formas para recibir por adelantado las dosis, rompiendo los criterios epidemiológicos, no alcanzamos la meta. Y eso es lo que pasó con el Ministerio saliente, se vacunaron a muchas personas, al final, al menos los últimos días en que ya salió el ministro, pero no de forma ordenada.

- ¿A quiénes se vacunaron?

- Se vacunaron a personas jóvenes, a mayores de ciertos sectores ocupacionales que no están en mayor riesgo y dejaron descubierto al personal de salud. El personal de limpieza de los hospitales no había sido vacunado tampoco y ellos son los que manejan los residuos. Otra falla fue la de los agendamientos. Nosotros determinamos que esa no era la manera adecuada para alcanzar a todos.

Nosotros asesoramos con conocimientos técnicos y se toman decisiones con evidencias científicas, en datos. Y ya no a dedo. Si tenemos que hacer o no confinamiento, dependerá de eso.

- ¿Se estaba vacunando de manera discrecional?

- Sí, así es, por eso no se cumplen los objetivos. Y eso no es solo un problema de Ecuador, ha sido de algunos. Por eso es que hay países en los que hay un mayor porcentaje de población vacunada, pero siguen con problemas epidémicos, con rebrotes. La gente se confía y se sigue contagiando. Y así no se puede reactivar el país.

- También ha dicho que la idea es cumplir esta meta de los 9 millones de vacunados, pero que depende de la llegada de las dosis. Sin embargo, Estados Unidos compró 500 millones de vacunas Pfizer para distribuirlas en varios países. ¿Esto es un problema de dinero o de negociación? ¿Por qué ellos pueden acceder tan rápido a vacunas y a nosotros nos cuesta más?

- Tenemos financiadas las vacunas, el presupuesto lo tiene el Ministerio de Finanzas. Una parte ha sido financiada con préstamos chinos y otra parte por el Banco Interamericano de Desarrollo y por mecanismos como COVAX. El problema es que no se ha cumplido internacionalmente con los pilares de ética, de solidaridad y de equidad. Ecuador está entre los países más afectados en la región. Tenemos los indicadores más elevados de toda América, solo detrás de Perú y México. Basados en esa información, estamos solicitando a las entidades, a COVAX, que nos entreguen las vacunas que ya tenemos comprometidas.

- ¿Y ya hay alguna respuesta?

- Ellos ofrecen entregarnos hasta diciembre, pero les hemos dicho que la situación de Ecuador es extremadamente crítica, que nos tienen que entregar (antes). Pfizer ya nos va a enviar vacunas entre julio y agosto. Le hemos explicado los criterios técnicos al presidente para que lidere un grupo de mandatarios de Latinoamérica que expliquen a nivel internacional que necesitamos que esas vacunas que quiere donar el gobierno norteamericano lleguen a nuestro país de manera prioritaria porque estamos en una situación crítica. Necesitamos reactivar el país lo más pronto económicamente porque estamos muy mal. La pandemia ha sido muy dura con nosotros.

“El gobierno anterior vacunó a personas que no estaban en riesgo y dejó descubierto al personal de Salud. Los equipos de limpieza de hospitales no habían sido vacunados”



- ¿Y están tomando acciones de forma paralela?

- Hemos gestionado la compra de las vacunas Cansino con el Gobierno chino. Además, de Sinovac llegarán tres millones más y estamos haciendo acercamientos con el Gobierno ruso para poder adquirir unos 18 millones de dosis, pero que en estos dos meses nos entreguen dos millones. Si hacemos las cuentas tenemos 8 millones y medio de personas que podremos vacunar, adicionales a las que vacunaremos con las dosis que irán llegando. Vamos a sobrepasar los 9 millones de personas inmunizadas y con el excedente se vacunará al resto de la población hasta diciembre.

- El Gobierno invertirá cerca de 400 millones de dólares en 31 millones de dosis, ¿cuánto está pagando el país por cada vacuna?

- No podemos decirlo porque esos son contratos... Ustedes saben que esos son negocios internacionales, son cláusulas que nos ponen cada una de las farmacéuticas.

- El exministro Camilo Salinas dijo que las farmacéuticas tienen la potestad de decidir cuándo envían y que eso es parte de los acuerdos. ¿Ecuador no puede hacer nada ante eso?

- Bueno, sí. Yo creo que eso sí fue un inconveniente de los términos de los contratos que se firmaron antes. Los nuevos contratos tienen términos de entrega para que nos cumplan. Porque ¿qué saco yo firmando y comprando 40 millones de vacunas si me llegan todas en diciembre? Yo estoy muy pendiente de que los nuevos contratos cumplan con todos los aspectos legales, nacionales, internacionales y con parámetros de entrega.

- En otros países hay páginas específicas en las que se ha colgado todo el plan y las fichas técnicas. ¿Ecuador hará lo mismo?

- Sí. Estamos desarrollando nuestro Vacunómetro. Ha sido un trabajo conjunto y muy fuerte con el CNE para desarrollar esta página que vamos a lanzar en los próximos días.

- ¿Cómo va a funcionar?

- La idea es que la plataforma nos permita que las vacunas se reflejen en el instante en el que se colocan. Todos podrán saber cuántas vacunas se pusieron en los puntos, si se pusieron a hombres o a mujeres, en qué grupo poblacional, de qué edad, si es que se pusieron a docentes, a personal de salud, adultos mayores. También van a poder ver si es que hubo reacciones graves a la vacuna.

Tenemos los indicadores más elevados de toda América, solo detrás de Perú y México. Estamos solicitando a COVAX, a las entidades, que entreguen ya lo comprometido. Ofrecen hasta diciembre.

- ¿El documento que usted le entregó al presidente el día del inicio de la vacunación va a estar disponible?

- Va a estar. En esta semana o máximo los primeros días de la próxima semana estará todo disponible.

- Los extranjeros residentes aseguran que se han registrado, pero aún les sale que no están en el registro. ¿Hay demoras en la actualización? ¿Cómo pueden sentirse seguros de que estarán en la planificación?

- Tienen que tener un poquito de paciencia porque estamos actualizando las bases de datos. Si es que por alguna razón no salen registrados saldrán en las próximas semanas. Tenemos calculado, porque estamos trabajando con la Cancillería para saber cuál es el tamaño de esa población. Y si aún así, si más o menos para agosto no han recibido la vacuna, pues tienen que llamar al 171 para que les registremos.

- ¿Cuál es la situación epidemiológica del país? ¿Habrá otro confinamiento?

- Esas son decisiones del COE nacional. Nosotros somos parte de las mesas de trabajo y estamos asesorando con nuestros conocimientos técnicos de forma constante y se tomarán las decisiones que se necesitan basadas en evidencia científica, en datos, y ya no a dedo. Si tenemos que hacer confinamientos o si no dependerá de la información que podamos analizar para implementar estrategias epidemiológicas adecuadas.

- Pero ¿cuál es la situación actual? ¿La vacunación está haciendo algún efecto?

- Sí, la vacunación, pese a que no fue estratégica en el gobierno anterior, ya está surtiendo efectos. Me gustaría aclarar que con las dos dosis la inmunidad llega al 80 y el 90 y pico por ciento, dependiendo del tipo de vacuna, por lo que siempre existe un pequeño porcentaje de probabilidad de contagio. Vamos a descongestionar los hospitales y eso sí se ha visto con las vacunas que se puso en el gobierno anterior. Ya no están tan saturadas las unidades de cuidados intermedios y de hospitalización, pero las de cuidados intensivos siguen copadas.

- ¿Por qué no se ha podido descongestionar estas áreas?

- La COVID es una enfermedad de larga duración, hemos tenido a pacientes que se quedan hasta dos meses ingresados. Por más que vacunemos recién se verá el descongestionamiento en dos meses, quizás. Por eso la gente tiene que seguir cuidándose.

Ximena Garzón, una puerta al reencuentro entre Ciencia y Gobierno Leer más

-Ha recorrido los hospitales. ¿Será posible sanear la corrupción?

- Ya estamos tomando los primeros pasos. Hemos solicitado a la Contraloría que haga auditorías en los hospitales para determinar en qué estado están los procesos de compra. He mandado oficios a todas las unidades médicas para que hagan una auditoría interna. En una semana tienen que presentar los informes de por qué no se han adquirido los medicamentos. Existen recursos dispuestos, pero ¿por qué no se han ejecutado esos presupuestos? Eso es lo que hay que determinar. Si es por problemas internos esas personas tienen que salir y decirnos por qué no los han ejecutado y en caso de que no se hayan podido comprar tenemos que ver la razón, si es real o no que están escasos los medicamentos.

Entonces dice que ya no habrá corrupción en el sistema hospitalario...

Sí, el presidente ha sido muy enfático en eso y yo me uno porque tengo la misma filosofía, por eso me han escogido como cabeza de la salud pública. No puede haber corrupción en el sector de la salud, peor en estos momentos. Nosotros no vamos con eso.