Wilman Terán: los chats presentados en su juicio han sido editados, dice Peñafiel

Pocos minutos después de las 18:00 del 17 de julio, el expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, finalizó su defensa en el juicio político, dando paso al interpelante Jorge Peñafiel.

Peñafiel solicitó a la secretaría de la Asamblea Nacional que volviera a mostrar los chats que Terán presentó como prueba de sus comunicaciones con la fiscal de la nación, Diana Salazar. Indicó que las imágenes provenían del programa Photoshop y que era una burla presentarlas como pruebas.

"Photoshop es un programa para edición de imágenes. No nos venga a mentir diciendo que estos son supuestos chats con la fiscal. Estos archivos muestran que han sido editados con un programa. Es decir, no solo tiene este teléfono, sino que está manipulando imágenes", señaló Peñafiel.

Terán apuntaló su defensa en supuestos chats

Durante defensa ante el Pleno, Terán presentó los supuestos chats que dijo haber mantenido con la fiscal durante su cargo en la Judicatura. Mencionó que Salazar apoyaba a una exjueza de Pichincha quería participar en el concurso de jueces y que él le dijo que no cumplía con los requisitos.

En ese contexto, Terán aseveró que la fiscal le había refutado por no hacerle caso. "Yo no soy empleado de la señora fiscal, no inventé esos mensajes", exclamó Terán. También mencionó los intentos de salvar a David Bermeo y de ascender a una jueza, a lo cual se opuso por no cumplir los requisitos. "También me intimidó", afirmó Terán.

También habló sobre las presiones que habría realizado la fiscal de la nación para que él sentenciara al expresidente Rafael Correa: "¡Cómo me arrepiento de haber cedido a los emisarios y a las presiones del Ministerio Público! ¿O quieren examinar también los teléfonos?" argumentó.

