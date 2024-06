¿WcDonald's?: El universo del manga japonés se toma McDonald's Ecuador

¿Has pasado por algún local de McDonald's y te has topado con que la M pasó a ser una W? No te asustes, la letra no se ha volteado, ni se trata de un cambio de marca o de un 'efecto Mandela'.

Se trata del universo WcDonald’s, que llega a los locales de la marca en el país a partir de este 13 de junio hasta finales de este mismo mes. No es nada más ni nada menos que la versión de McDonald’s en el mundo del anime que trae consigo una innovadora propuesta para los amantes de la marca, consumidores y fanáticos del entretenimiento japonés.

La llamativa apuesta de McDonald's trae consigo la nueva salsa Savory Chili que acompañará el Combo WcDonald’s de Nuggets por tiempo limitado. Esta espectacular salsa es una exquisita mezcla de jengibre, ajo, soja y un toque picante de copos de chile.

La marca quiere dar a sus clientes un experiencia completa, por lo que la propuesta va más allá con el lanzamiento de una zona inmersiva e interactiva; a la que para acceder solo deben revisar los horarios en las redes sociales de la marca y adquirir su Combo WcDonald’s.

Inspirada en el universo de WcDonald’s, la empresa develó una zona inmersiva e interactiva. JOSÉ LADINES/EXPRESO

En este espacio se pueden encontrar varias actividades como un 'K-Pop Dance', donde puedes demostrar tu talento en el baile con temas clásicos del K-Pop. Así mismo puedes obtener un retrato tuyo al mejor estilo de los mangas o disfrutar de los mejores juegos que este universo ofrece.

“Con la llegada de WcDonald’s, esperamos conectar aún más con este universo que tanto disfrutan muchos de nuestros clientes, ofreciendo una experiencia única. Nuestro compromiso es innovar constantemente para brindar momentos que perduren en el tiempo como recuerdos especiales”

Gina Castagneto Directora General de Arcos Dorados Ecuador (McDonald’s en el país)

A la par, la nueva identidad trae consigo el lanzamiento de una serie de cortos en estilo manga a través de sus redes sociales.

En definitiva, esta es una gran apuesta de McDonald's que le permitirá a sus clientes vivir toda una experiencia que los llevará a sumergirse en el vibrante mundo de los mangas japoneses. Así tanto los fans de este universo como los que no lo son podrá adentrarse en el mismo.

Este fenómeno cultural ha inspirado a McDonald's en 2024, a adoptar el nombre y la estética de WcDonald's JOSÉ LADINES/EXPRESO

¿Por qué McDonald’s pasa a llamarse WcDonald’s?



La versión manga de McDonald's, conocida como WcDonald's, ha sido una referencia frecuente en más de 100 películas y series de anime, con su primera aparición en un episodio del anime Cat's Eye en 1983. Este establecimiento ficticio se utiliza para aludir a McDonald's, destacándose por invertir la "M" en una "W" en su logotipo, manteniendo una apariencia muy similar a la de la marca original.

Este fenómeno cultural ha llevado a McDonald's, en 2024, a adoptar temporalmente el nombre y la estética de WcDonald's en algunas de sus sucursales alrededor del mundo. Esta transformación promete una experiencia inmersiva e interactiva, ofreciendo a los aficionados al manga un entorno temático y un producto especial disponible por tiempo limitado.

McDonald’s en el Comic-Con Ecuador 2024

Durante la fiesta de lanzamiento de la experiencia WcDonald's, la marca develó que este año participará en el Comic-Con Ecuador 2024, como Sponsor Oficial del ‘Artist Alley’.