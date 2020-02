Vuelos policiales: “Las inconsistencias se dan por errores tipográficos”

Errores tipográficos al momento de hacer el registro de las operaciones y la falta de estandarización entre el registro de vuelos de helicópteros y aviones fueron las razones por las que, a decir de la jefatura del Servicio Aeropolicial, se detectaron inconsistencias en los libros de operaciones de cada aeronave.

Así lo explica a este Diario el coronel Byron Haro, comandante del Servicio Aeropolicial.

“Las inconsistencias están dadas bajo la base de haber encontrado errores tipográficos y también un no estándar en el llenado de los libros de ala fija y ala rotatoria, entre helicópteros y aviones. Son inconsistencias que son subsanables, ya fueron evidenciadas. Hay que estandarizar procesos y normas para que dentro de un nuevo estudio vean que ya no existen”, cuenta.

Además, Haro confirma que los errores se produjeron al momento de registrar de forma manual los vuelos. “Digamos por ejemplo que se tiene que escribir 961, pero si usted no le cierra bien la circunferencia va a quedar como si fuera 4 en lugar de 9 y ahí hay 500 vuelos (que faltan), pero lo que sí le puedo garantizar es que no hay ningún vuelo que no se haya registrado porque existe una forma de contrastar, de verificar con la bitácora de mantenimiento que todos los vuelos se ejecutaron y que no hay ninguno suelto”, afirma.

Según publicó ayer EXPRESO, Contraloría detectó que las misiones aéreas realizadas entre 2013 y 2019 eran registradas de forma manual y que no se mantenían datos estadísticos, lo que produjo problemas como numeración no secuencial en las operaciones, duplicidad en el número secuencial de los vuelos y nombres incompletos de la tripulación.

"Nosotros sí contamos con normativa, pero la normativa hay que ir actualizándola" Coronel Byron Haro, comandante de Aeropolicial

También determinó que los problemas se originaron “por la falta de políticas y procedimientos que garanticen la confiabilidad e integridad de la información de las misiones aéreas, lo que ocasionó que la Unidad Aeropolicial no cuente con información real de las operaciones efectuadas”. Sin embargo, el comandante niega que no existan procesos.

“Existen procedimientos y en ellos está todo establecido, todo está normado”, aclara.

Haro señala que la Policía no había detectado la existencia de estos problemas antes de que llegaran los resultados del examen especial que hizo Contraloría a propósito del accidente que sufrió el general Enrique Espinosa de los Monteros en uno de los helicópteros de Aeropolicial en marzo de 2019, y que se determinó que se hizo sin permiso de la Comandancia general.

“Este examen contribuyó a que nosotros podamos visibilizar y contextualizar errores que pueden ser corregidos”, acota, y menciona que ahora ya se está realizando un control estadístico y que van a estandarizar los procesos de todas las aeronaves con la finalidad de no cometer errores. “Además se ha designado un oficial responsable para controlar este tema”, sostiene.