“No podemos disparar a 30 metros, pero a 2 o 4 no vamos a fallar”

El general Víctor Aráus ocupa desde el 16 de enero de 2020, el cargo de jefe de la Zona 8 de la Policía. Recibió el mando en medio de las fuertes críticas ciudadanas sobre el repunte de delitos en Guayaquil. En su despacho, ubicado en el Cuartel Modelo, habla con EXPRESO sobre las estrategias que pretende implementar para reducir la delincuencia en el Puerto Principal

El miércoles pasado usted encabezó la intervención policial en Socio Vivienda 2. Pero fue la quinta vez que la Policía lo hace, y cada año, según las denuncias que registra la Fiscalía, se cometen más delitos en ese sector. ¿En qué se diferenció su intervención del resto?

La diferencia es que esta fue la primera de muchas que vamos a realizar. Espero hacer una intervención continua, semanal, en Socio Vivienda, durante todo el año .

Una persona detenida y no hallaron droga en grandes cantidades ni armas de fuego, pese a que es público que el microtráfico y los asaltos son actividades diarias en ese sector. ¿Ese fue el resultado final del operativo?

La intervención fue más preventiva, focalizada para identificar bien los puntos conflictivos y a personas sospechosas.

¿Habrá intervenciones en otros sectores, como la entrada de la 8, Trinitaria y Bastión, donde, asimismo, todos los años se hacen operativos y la delincuencia va en ascenso?

Sí, pero como digo, serán de manera continua. Esa es la diferencia. No quiero que la gente diga que para qué vamos si la situación seguirá igual, porque no queremos que siga igual.

Pero los anteriores jefes de Policía han dicho lo mismo: “los operativos serán continuos”.

Yo pido que contemos de aquí en adelante. En dos meses la ciudadanía notará la diferencia con lo que se ha venido dando en los últimos cuatro años.

¿Acaso va a implementar alguna nueva estrategia, aparte de los operativos continuos?

No puedo dar muchos detalles, porque es un tema de Inteligencia. Sin embargo, estamos implementando el control de motocicletas y carros, no solo por la ordenanza de prohibición de dos hombres en una moto de 19:00 a 04:00, sino que el control lo hacemos todo el día y en cualquier lugar de la ciudad. Hacemos una revisión de la legalización del vehículo, para ver si las personas no tienen antecedentes y si no van con armas de fuego. También lo estamos haciendo de manera permanente y sin tomarnos competencia de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM). Porque yo no saco nada ubicando a 20 policías en un punto, porque cuando un antisocial los ve a dos cuadras, se regresa y avisa al resto.

¿Qué se ha logrado con esta estrategia hasta ahora?

Tenemos perfilados cuáles son los vehículos en los que salen los delincuentes: Sail, Kia Sportage y Hyundai.

La Gobernación propone extender el horario de restricción de dos hombres en una moto a 24 horas, basada en un informe técnico que presentaron ustedes...

Sí. El 60 % de los delitos se da entre las 08:00 a 18:00 y no cuando se aplica la ordenanza que es de 19:00 a 04:00.

¿Entonces han sugerido extender el horario?

Solo sugerir pero no pedir. No es la policía quien toma las decisiones.

El general Víctor Aráus, jefe de la Zona 8 de la Policía. CHRISTIAN VASCONEZ/EXPRESO

Según la cantidad de denuncias presentadas en la Fiscalía y facilitadas a EXPRESO, de lo que va del año se han presentado al menos 3.000 denuncias más por robos que a la misma fecha del año pasado. ¿Qué está fallando?

El incremento fue hasta el corte del 10 de este mes. Vamos a hacer un análisis hasta finales de marzo, porque si bien las cifra de los delitos sigue más arriba que las del año pasado, desde diciembre, la hemos estabilizado. Es decir, sigue más arriba pero sin crecer tan rápido.

En las ciudadelas del norte como Urdesa, Alborada, Sauces, Guayacanes, la cifra de denuncias dice que los robos han aumentado. ¿Qué está haciendo de diferente allí?

Lo mismo que en el resto de sectores: control continuo. No me justifico, pero estoy recién en el cargo desde el 16 de enero.

¿Las muertes violentas han incrementado, según las denuncias. Hubo 752 el año pasado y 469 en 2018. La tendencia de este año va hacia arriba y usted fue el director de la Dirección Nacional de la Dinased, antes de tener este cargo. ¿Por qué fallaron las estrategias para reducirlas?

También hemos estabilizado las muertes violentas. Antes teníamos 2 muertos por día y de lo que va del año van 5, en Guayaquil; y hasta la misma fecha del 2019, ya había 11.

¿La mayoría de las muertes violentas son ajustes de cuenta o por delincuencia común (como asaltos)?

Hay un número importante que son por ajustes de cuenta, (entre los mismos antisociales) y ante esto, la policía puede hacer muy poco. Este delito sí se va a disminuir porque estamos más enfocados en reducir las muertes de personas inocentes, que es lo que más nos preocupa.

"En dos meses, la ciudadanía notará la diferencia con lo que se ha venido dando en los últimos cuatro años. Yo pido que contemos de aquí en adelante" Víctor Aráus

¿Necesita la policía de otras instituciones para la lucha contra la delincuencia en la ciudad?

Cuando fuimos a Socio Vivienda hubo un fenómeno que me llamó mucho la atención. Mucha gente estaba feliz porque fuimos pero no querían dar información por miedo. Por otro lado hubo gente que nos hacía escándalo para proteger a los antisociales. Los niños no estaban asustados, sino que gritaban. Usan a los niños para victimizarse. Como policía atacamos la consecuencia de ‘la enfermedad’, no la causa. La causa es el problema intrafamiliar, falta de rehabilitación a los consumidores, etc., deben actuar otras instituciones como Educación, Bienestar Social, Salud...

¿La alcaldesa ha hecho un llamado a la policía a disparar, cuando una vida inocente esté en peligro. ¿Están preparados técnicamente para hacerlo?

Es nuestra obligación, si hay inocentes en peligro, hacer uso progresivo de la fuerza. No podemos disparar a 30 metros, pero si estamos a dos o cuatro metros no vamos a fallar. Estamos preparados.

¿Cómo va y cuáles son los resultados del Plan Más Seguridad que llevan en conjunto con el Municipio de Guayaquil y que inició en diciembre pasado?

Está funcionando a la perfección. Lo que le planteamos a la alcaldesa fue que el Plan se ejecutará en los 55 subcircuitos de los 240 que hay en la ciudad y que eran los que nos generaban el 40 % de la delincuencia de Guayaquil. De diciembre hasta ahora, hemos reducido el 10 % de los delitos donde estamos aplicando el Plan.