Vladimir Sprinchan: "Celebramos para no olvidar... y no atraer una nueva guerra"

Rusia está de fiesta. Celebra los 80 años del Día de la Victoria de la II Guerra Mundial. El embajador ruso en Ecuador visitó Guayaquil y conversó con Diario EXPRESO sobre esta fecha, la cooperación con Ecuador y la guerra con Ucrania.

Es bueno recordar el pasado para no repetirlo, de ser el caso. Luego de 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿hay algo qué celebrar?

Celebramos para no olvidar. Para no permitir a nuevas generaciones que olvidan ese tiempo trágico, porque eso va a atraer una nueva guerra. Hay señales de que reaparece la ideología nazi en algunos países, no solo en Alemania. ¿Qué celebran en Alemania? Si perdieron. Y ahora celebran sin (la presencia de representantes de) países que ganaron esa guerra.

El embajador muestra el retrato de su padre, quien era muy joven para ser llamado al inicio de la II Guerra Mundial. Él nació en la parte sur de la entonces Unión Soviética, en Moldavia. Peleó en 1944 y 1945. Fue herido. Trabajó como contador y murió en el año 1992.

Fue una victoria compartida con otros países como Reino Unido y Estados Unidos, pero no celebran juntos...

Ahora aliados dicen que ganamos en conjunto, pero es muy difícil pelear con países más fuertes, con tropas más preparadas de Alemania que ingresaron a Rusia después, en 1944, cuando tropas de la Unión Soviética entraron en territorio de Europa. Fueron aliados al final del periodo de la II Guerra Mundial. Por eso, gracias a nuestros aliados, pero no fue necesaria, pero nuestro gerente en ese momento, Stalin, fue un símbolo de defensa... De la generación que conocemos a los veteranos de la guerra, debemos trasladar ese reconocimiento para poder vivir esa paz, que no lo permitió una guerra de ese volumen.

Rusia atraviesa otro conflicto ahora con Ucrania. Existen gestiones de Estados Unidos para lograr la paz. ¿Es posible un resultado positivo?

No creemos mucho (en) esas propuestas de la paz. Nuestros intereses son diferentes. Nuestro interés es humanitario, el de defender a nuestra gente. Para Estados Unidos, es el de comprar esos metales raros. Al final se presenta como una misma meta de cerrar el conflicto bélico. Veremos (más) adelante.

¿El papa León XIV puede jugar un papel importante como mediador con conflicto?

Con la elección del nuevo papa de Roma, que es norteamericano y peruano, mucho depende. Los rusos somos ortodoxos, no somos católicos. El papa Francisco se reunió en 2015 con el patriarca Kirill de la Iglesia ortodoxa en Cuba para buscar soluciones de no confrontación. Tenemos el mismo Dios. La Iglesia es una parte de la política, pero cuando bombardean, la Iglesia no puede parar (los ataques), solo los políticos lo puede hacer.

La cooperación con Ecuador

Cambiando de tema, mencionó que Guayaquil es un pilar de la inversión rusa en Ecuador. ¿Lo es más que Quito?

No puedo comparar dos ciudades. En Guayaquil está la cooperación bilateral más importante de cualquier ciudad y provincia de Ecuador. Aquí se concentra no solo el producto más grande de exportación. Me reuní con el presidente Noboa tras tres días de las elecciones y presenté la carta del presidente (Vladimir) Putin en la que se presentó una plena apertura de ampliar y profundizar nuestra cooperación en varias esferas de interés mutuo. Conocimos el interés de Ecuador en generación de energía, construcción de carreteras, por ejemplo.

¿De esta reunión con el presidente salieron compromisos un poco más en firme?

No se presentaron los detalles. Fue una carta formal, pero amplia. Rusia no tiene duda de desarrollar relaciones bilaterales con el Gobierno de Daniel Noboa. No se detallaron inversiones concretas. Fue una felicitación como primer paso.

¿Pero en el caso de Rusia existe algún interés en particular de invertir? ¿En qué espacios?

Con base en la experiencia que tuvo nuestra empresa Tyazhmash en Toachi Pilatón, los rusas estamos listos para participar en ese tipo de proyectos. Esos proyectos aparecerán más detallados en la próxima reunión de la comisión intergubernamental.

