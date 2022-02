Viviendas con fallas graves, sin respuestas

María Susana Pozo no puede dormir. Luego del aluvión que afectó a La Comuna y La Gasca (noroccidente de Quito) siente que está en peligro porque su casa es la primera que da a la quebrada El Tejado, donde se originó el desastre natural.

“Hubo dos impactos. El primero no tan fuerte y el segundo bajó con mucha fuerza”, cuenta Pozo.

Desde la lavandería de su casa pudo ver cómo se originó la tragedia del 31 de enero de 2022. El deslave pasó, prácticamente, por debajo de su domicilio sin hacerle daño. Sin embargo, la vivienda está en peligro por estar en una ladera y cerca de la quebrada. Por esa razón, el Municipio le dijo que deberá ser reubicada. En ese lugar viven cinco familias.

“Nos dijo que estaba en peligro y que nos iba a reubicar. Entonces estamos esperando que nos dé la noticia cómo va a ser, dónde va a ser, qué trámites debemos hacer”, aseguró Pozo, quien se dedica a cuidar a su hermano que tiene 90 % de discapacidad.

Según datos de la Empresa Metropolitana de Seguridad (Emseguridad), dos casas han sido declaradas con daño estructural. Es decir, que tienen daños graves y sus habitantes deben ser reubicados.

¿Cómo se realizará ese proceso? EXPRESO consultó a Emseguridad desde el pasado martes 8 de febrero de 2021, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no ha tenido una respuesta.

A Pozo le mencionaron que tenía que esperar un mes para obtener una respuesta. Si bien siente pena por dejar su casa, reconoce que está en una zona de peligro.

Orlene Quezada estuvo en su trabajo mientras ocurrió el deslave. Su vivienda quedaba casi al lado de la cancha de ecuavoley Carlos Eduardo Ortiz, que recibió el mayor impacto del desastre natural. Su hogar sigue en pie, pero con fallas estructurales, según le informaron desde el Municipio.

“Los del Municipio nos vinieron a decir que la casa no es habitable. No sirve para vivir, que está sentida, pero no nos han dado una solución que si nos van a reubicar”, aseguró Lisbeth Chalco, hija de Quezada, quien recibió a los funcionarios del Municipio en días pasados.

La casa está cercada con una cinta que dice “Peligro” y tanto Quezada como su hija ahora viven en casa de familiares, mientras el Municipio les da una respuesta.

Ambas edificaciones con daños graves han sido construidas con bloque y sin ninguna asesoría técnica.

La semana pasada, Emseguridad señaló que el costo de la reconstrucción ascenderá entre $ 8 y 10 millones.

Reparación sin asesoría

Otras viviendas con daños menos graves son reparadas por los propietarios sin asesoría técnica.

La casa de Rodrigo Figueroa, ubicada en La Comuna, tiene daños en paredes e, incluso, en una columna, no obstante, no tiene daño estructural. Figueroa asegura que el Municipio le regaló 50 bloques y otras entidades materiales. Con la asesoría de un maestro albañil está reparando los daños.

“Aquí tengo a mi maestro que siempre hace los trabajos”, aseguró el afectado.