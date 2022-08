El asambleísta Fernando Villavicencio insistió este 30 de agosto de 2022 que hay toda una operación en marcha para despojarlo de la presidencia de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.

Apuntó al bloque de Unión por la Esperanza (Unes) y a los principales dirigentes del correísmo de estar detrás de una campaña de desprestigio que incluye la publicación de una información con supuestos actos irregulares.

Según Villavicencio, buscaron periodistas en Ecuador y Colombia para que reproduzcan la nota, pero se habrían negado por falta de solidez de la información. Lograron que lo haga alguien radicado en Miami a través de un blog denominado VenezolanoNews.

“Fue Xavier Jordán con Santiago Díaz de Unes quienes montaron esta patraña, esta información falsa”, señaló el legislador que también mencionó al expresidente Rafael Correa como parte de la trama.

La alerta de que esta información en contra de Villavicencio se iba a publicar habría salido incluso de algunos integrantes de la bancada correísta “que están cansados y me han alertado que su movimiento está contaminado por el narcotráfico”, dijo el presidente de Fiscalización.

“En los próximos días verán información de algunos candidatos a alcaldes de frontera que están vinculados a los tiguerones y otras bandas delictivas. Siempre hablo con pruebas o sino pregunten a Rafael Correa, Jorge Glas y Alexis Mera”, señaló Villavicencio.

“Este momento hay una conspiración para sacarme de la Comisión de Fiscalización y tomarse todos los poderes del Estado y gobernar desde la oposición, desde el Consejo de Participación Ciudadana. Ha quedado claro, por la confesión de la propia legisladora Mireya Pazmiño, que ella, en representación del correísmo, ofreció la presidencia a otro legislador. Es la quinta vez que lo han intentado”, agregó.

El asambleísta independiente Bruno Segovia confirmó este 30 de agosto que recibió dos propuestas para que asuma la presidencia de Fiscalización: “meses atrás, Roberto Cuero y recién Mireya Pazmiño me hizo ese comentario y yo mismo le comenté al presidente de la Comisión, porque no estoy de acuerdo en eso, no me presto. Creo que está haciendo un buen trabajo y le apoyo. Lo único que digo es, con la misma vara a todos”, aseveró.