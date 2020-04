Víctor López, el asesor español que derrite corazones

La noticia donde se mostraba al asesor político Víctor López Torrents, acerca de su supuesta llegada a Ecuador, inundó las redes sociales de picantes comentarios femeninos. El atractivo español, de 34 años, con facha de modelo, es doctor en derecho, con un posgrado en liderazgo por la Univrsidad de Georgetown, además de presidente y fundador de la empresa de comunicación Kayros Group.

A lo largo de su corta, pero próspera carrera dentro de las campañas políticas ha recibido premios y reconocimientos como 'Campaña del año', 'Consultor revelación' y 'Tecnología aplicada a la política', en los Napolitan Victory Awards, considerado el óscar de la consultoría. Uno de sus logros es, tal vez, el haber llevado a la presidencia de El Salvador a Nayib Bukele.

Al menos que se mantenga en reserva -la información-, pero de ahí no he tenido conocimiento, el señor Vicepresidente está en Guayaquil Mayra Ormaza, funcionaria de Relaciones Públicas de la Vicepresidencia.

Su aparente estadía en el país, que nadie ha querido confirmar, rueda en varias cuentas de Twitter, donde incluso el periodista Luis Vivanco mostró el pase de abordar de López, de quien se rumorea había arribado desde El Salvador a Quito, por Avianca, en clase económica, el 9 de marzo del 2020, para asesorar al vicepresidente Otto Sonnenholzner.

Para conocer la realidad de este hecho, Expreso se contactó con Mayra Ormaza, del área de Relaciones Públicas de la Vicepresidencia, quien aseguró no conocer ni saber nada, "al menos que se mantenga en reserva, pero de ahí no he tenido conocimiento, el señor Vicepresidente está en Guayaquil", indicó la funcionaria sin dar mayores detalles.

Ante el interés local que ha concitado la presencia del atlético catalán de ojos verdes, Twitter y Facebook se desbordaron en elogios y piropos femeninos, algunos graciosamente calientes.

El asesor político tiene una doctorado en derecho. Instagram Víctor López T.

"Ya salieron todas las urgidas babeando por él".

"Cómo me gustaría que me asesores".

"Ya sé donde voy a vivir después de la crisis".

"Hazme un hijo".

"Una obra de arte".

Aunque en un video enviado ayer a una tuitera en el cual agradeció los bonitos comentarios, López dijo tener solo Instagram (101 mil seguidores) y no Twitter, horas después abrió una cuenta en esa red social (@VictorLopezT­_).

Soltero y sin hijos, su corazón le pertenece a la presentadora de televisión y Miss World 2014, la salvadoreña Larissa Vega Graniello, de 26 años, a quien en cada post que sube junto a ella le expresa su amor abiertamente.