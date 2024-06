Verónica Abad enfrentará otra denuncia electoral ante el TCE

Tras el archivo de su primer intento, Juan Esteban Guarderas, consejero del Consejo de Participación (CPCCS), anunció la presentación de una nueva denuncia electoral en contra de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad.

El 17 de junio de 2024, el juez y presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Fernando Muñoz, dictaminó el archivo de una primera denuncia electoral presentada por Guarderas en contra de Abad por "mal uso" de la firma de documentos.

Esto luego de que el primer patrocinador de Guarderas en dicha denuncia denunciara que se había falsificado su firma en un escrito de aclaración presentado en la causa. Guarderas, por su parte, dijo que los "tentáculos correístas" viciaron su denuncia.

Sin embargo, a través de un pronunciamiento publicado el 18 de junio de 2024, Guarderas anunció que el "juicio a la vicepresidenta no para" y que presentaría una nueva denuncia electoral en contra de la segunda mandataria, Verónica Abad.

"Nuestro abogado desistió de nuestra defensa (las causas será ya materia de procesos en la Fiscalía). Poco importa. Este obstáculo no es nada en comparación a lo que hemos tenido que enfrentarnos en el pasado. Amenazas de muerte no no han detenido. Esto solo hará que pongamos más empeño en el juicio", sostuvo Guarderas en su pronunciamiento.

De acuerdo con el acta de recepción de la denuncia compartido por Guarderas, su nueva denuncia es de 23 fojas y contiene 135 de anexos. Entre ellos, dos DVD-R.

