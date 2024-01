CPCCS: Se intentó utilizar a la justicia para 'manosear' el concurso del CNE

La Corte de Justicia del Guayas revocó la acción de protección que regresaba al concurso de renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) a la etapa de convocatoria. El Tribunal que conoció la apelación señaló que hubo un intento de querer utilizar la justicia.

CPCCS: el consejero Augusto Verduga propone veeduría al sistema carcelario Leer más

(Lea también: El contralor Mauricio Torres es el nuevo presidente de la Función de Transparencia)

En agosto de 2023, un juez de Samborondón concedió la acción de protección con medida cautelar presentada por Iván Heredia. El accionante alegó que se habría violado su derecho a la seguridad jurídica y a la no discriminación por el cambio de reglamentos en el proceso.

Al Consejo Nacional Electoral (CNE) le cae proceso tras proceso electoral y el blindaje, aunque en el organismo no guste el término, está garantizado, al menos, por un año y medio más.



Te lo contamos 👉 https://t.co/CFJIQ58Ksn pic.twitter.com/iUWPsJ8AxV — Diario Expreso (@Expresoec) January 5, 2024

Fallo judicial ordena la reanudación del concursos para el Defensor Público Leer más

Sin embargo, el Tribunal de lo Civil y Mercantil de la Corte de Justicia del Guayas observó irregularidades en la acción de protección concedida por el magistrado de Samborondón. Incluso señaló una "interesante" coincidencia entre Heredia y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) del expresidente Alembert Vera.

(Lea también: Terna para la Judicatura se enviará al CPCCS después de elegir al nuevo presidente)

En su dictamen, el Tribunal resalta que el CPCCS "otorga plenamente la razón al accionante" en la audiencia de la acción de protección sustanciada por el juez de Samborondón. Incluso argumentado la violación de los derechos alegada por Iván Heredia.

Sospechas El Tribunal señala en su dictamen que en la acción de protección no hubo oposición alguna de la administración de Alembert Vera.

Caso Metástasis: consejero del CPCCS solicita vincular al CNE en la investigación Leer más

Este escenario, además de la observación de que la acción de protección se presentó un año y cuatro meses después del cambio de reglamento, hace cuestionarse al Tribunal si esta "ha sido para proteger derechos constitucionales de un ciudadano o si se ha intentado utilizar a la Función Judicial como mecanismo para convalidar cambios en un reglamento para la elección de vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE)".

(Lea también: Falconí Puig insiste en el concurso de contralor, pese a recurso negado)

La sospecha del Tribunal, según consta en su sentencia, se fundamenta en que, en principio, las acciones de protección son para proteger a grupos específicos de ciudadanos contra la vulneración de derechos. Sin embargo, en el recurso de Heredia, se argumentan aspectos que son de afectación general y, en lugar de buscar regresar al reglamento inicial, pretende que se redacte uno nuevo para el concurso.

"En definitiva, no solamente que no existe vulneración a la seguridad jurídica del accionante, sino que esta acción no corresponde ser conocida mediante una acción de protección, sino mediante una acción de constitucionalidad (...)", sostiene el dictamen del Tribunal.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!