Usaid inyectó en Ecuador más de 90 millones de dólares en los últimos 2 años

Se van afinando las acciones para modificar el funcionamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid). Hoy, 7 de febrero de 2025, todo el personal de la entidad del Departamento de Estado será puesto en licencia administrativa, con excepción de sus funcionarios considerados como esenciales. Así lo anunció recién el sitio web oficial de la entidad, después de permanecer inhabilitado desde el lunes.

El cambio ocurre luego de que Donald Trump firmó la orden ejecutiva para congelar la ayuda que brinda EE. UU. en el exterior. Su asesor, Elon Musk, mencionó que el nuevo presidente pensaría en cerrar Usaid; mientras que el secretario, Marco Rubio, habla de reformarla.

En el inicio de la semana el Gobierno de Trump dispuso que los empleados de Usaid no acudan a sus oficinas. Y en Ecuador, las organizaciones que trabajaban con la agencia recibieron un mensaje a fines de enero, en el que les comunicaban que los proyectos y programas que mantenían se suspendían desde ese momento y que serían revisados.

EXPRESO consultó a los representantes de Usaid en Ecuador sobre los proyectos que se implementaron en el país en 2024 y que tenía previsto para este año. La vocera respondió, vía correo electrónico, que “actualmente estamos revisando nuestros programas y prioridades en el Ecuador y reorientando nuestros recursos para seguir las nuevas directrices y avanzar en nuestra misión de hacer a los Estados Unidos más seguro, más fuerte y próspero”. No brindó detalles de las propuestas que se suspenden.

La ayuda de Estados Unidos en Ecuador

En el sitio web del Gobierno de EE. UU. sobre la asistencia internacional, Foreign Assistance, se señala que el Departamento de Estado desembolsó para el país 245’494.990 de dólares en 2023, de los cuales 45 millones se entregaron a través de Usaid. Y el año anterior esa ayuda fue de 55’107.639 de dólares, de los cuales la Agencia canalizó 46,39 millones.

Si bien se desconoce el detalle de las organizaciones que trabajaron con Usaid en 2024, en un mensaje de Navidad la entidad agradeció a sus “socios en Ecuador” y mencionó a las fundaciones Esquel, Pachamama, entre otras. Algunas reaccionaron a la decisión de Trump y anunciaron que la medida impactará en las iniciativas que impulsaba en el país.

El impacto de la suspensión de Usaid en Ecuador

El director de Fundamedios, César Ricaurte, dijo que tenía dos proyectos con la Agencia, los cuales se han detenido. Uno, para el fortalecimiento de capacidades de modelos de negocio de entorno digital, que se inició en noviembre; el otro, de ‘fact checking’. Sin embargo, señaló que no afectará sus operaciones, pues los equipos readecuarán su personal.

Pachamama Alliance, organización aliada de la Fundación Pachamama, informó que la medida “ha pausado la financiación para el proyecto Sacha, nuestra mayor iniciativa de conservación en el Amazonas”. El apoyo estimado de Usaid era de 12 millones de dólares. El proyecto se inició el año anterior y finalizaría en 2028.

En un mensaje oficial, Esquel manifestó que la Agencia le “instruye suspender de inmediato las actividades del proyecto Ventanilla Única Ecuador-VenUnida”. El programa comenzó en 2024 y duraría hasta 2026. Con él se ayudaba a la comunidad migrante de Venezuela y Colombia en Ecuador, para que acceda a servicios esenciales y oportunidades de trabajo.

Corporación Participación Ciudadana era otra que recibía el apoyo de Estados Unidos, aunque no desde Usaid. Su directora, Ruth Hidalgo, dijo que en este 2024 tenía previsto realizar la observación electoral de los comicios del domingo, pero eso no ocurrirá. Mencionó que mantendrá sus actividades, pues cuenta con el respaldo de otros donantes. Se mostró optimista y comentó que este tipo de situaciones se repiten en todas las transiciones del Gobierno de EE. UU. “Los regímenes vuelven a revisar esa ayuda. Unas se mantienen y otras no”.

En Ecuador, Usaid no solo apoyaba a fundaciones y organizaciones no gubernamentales. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional trabajaba, a través de la entidad, con el Servicio Geológico estadounidense en los estudios de las erupciones, “para comprender esos fenómenos, cómo afectan y para probar los nuevos instrumentos para el monitoreo de volcanes y sismos”, explicó su director, Mario Ruiz. Precisó que no recibían aportes de la Agencia, pero sí coordinaban capacitaciones y conferencias, las cuales espera que se retomen tras la revisión de Trump.

También el Gobierno, a través de la Cancillería, recibía ayuda y tenía planes para este año. En su informe de labores de 2023, el Ministerio de Relaciones Exteriores señala que en 2024 se negociaba con Estados Unidos y otros países un programa de migración circular en el sector agrícola, el cual brindaba una visa de trabajo por un tiempo establecido.

El impacto de la suspensión de operaciones de Usaid en Ecuador no solo toca el aspecto laboral, por el personal que se vería afectado. Ricaurte señaló que la situación ha puesto en riesgo a los activistas, quienes impulsan múltiples proyectos por convicción.

El ejecutivo cuenta que sus colegas en Venezuela han expresado temor por eventuales represiones de los gobiernos que mantienen una línea opuesta a Estados Unidos. “Hay mucha incertidumbre”, finalizó.

Plazo. Luego de noventa días, Usaid informará sobre la afectación de los programas y trabajará para hacer ajustes, en caso de ser necesario.

