Las bases. Cada vez que se habla de una decisión de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se las menciona como el grupo principal de consulta. Mirar al nivel más inferior de la pirámide es la lógica de esta organización social o al menos así lo comentan sus dirigentes, pero no siempre hay un acuerdo.

La reunión del pasado 4 de octubre entre el Gobierno Nacional y la Conaie dejó a este último algo insatisfecho y también dividido. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Costa, liderada por Javier Aguavil, mostró su desacuerdo previo a la reunión con sus pares de la Conaie. Están en la línea de la conversación y no de la paralización.

¿Quiénes mandan: las bases o la dirigencia? ¿Las decisiones que adoptan al momento de escalar de nivel se respetan fielmente? ¿Todos siempre están de acuerdo? Son algunas de las dudas que saltan al momento de intentar entender la lógica con la que opera un grupo capaz, porque ya lo han demostrado, de poner en jaque a un Gobierno.

El antropólogo y analista político Santiago Cahuasquí hace una precisión: “El movimiento indígena no es sinónimo de Conaie y viceversa”. En otras palabras, la organización que aglutina a 18 pueblos y 14 nacionalidades no habla por todo el universo de la población indígena. “Se debe tomar en cuenta también a organizaciones como Fenocin (organizaciones campesinas, indígenas y negras), Feine (indígenas evangélicos), FEI (indígenas campesinos), así como también al Pueblo Montuvio”, puntualiza.

La politóloga Verónica Albuja ha asesorado a la organización social y también a su brazo político Pachakutik en la Asamblea Nacional y afirma, como una observadora de los entretelones, que son las bases las que toman las decisiones. “En las reuniones he visto delegaciones grandes, una última en Cotopaxi, se tomaron decisiones. Si estuvo una alta representación es justamente porque las decisiones son colectivas. No son verticales, más bien horizontales”.

¿Qué opinan las bases, por ejemplo, de la eliminación o no del subsidio al combustible, el principal escollo de la conversación con el Gobierno? Se tornó complicado para este Diario conseguir más voces de las aquí y abajo citadas por temor de algunos de los abordados a sufrir represalias de los dirigentes o porque necesitaban una autorización previa de la dirigencia para hablar con un medio de comunicación. Pese a ello, los nativos de la ruralidad azuaya consideran que el mantener o no el subsidio es un tema que con inteligencia y madurez debe analizar el Gobierno. Coincidieron en su mayoría en decir que la bandera que lleva la Conaie es parte de su pensamiento. Aseguran, sin embargo, que no han tenido acercamientos con sus dirigentes locales para discutir sobre eventuales medidas de compensación para paliar el incremento mensual del precio de los combustibles.

La posición del movimiento indígena es en defensa de los sectores sociales y populares, en contra de políticas neoliberales del actual Gobierno... La Conaie puso sobre la mesa los puntos más importantes y por otro lado vemos a un gobierno que no tiene la voluntad de llegar a acuerdos. Julio Lima, agricultor y radiodifusor.

Vinicio Cepeda, oriundo de Riobamba y radicado en Azuay, no atina a citar modelos de compensación a la eliminación del subsidio a los combustibles, solo cree que deben conversar ambas partes. “Si se incrementa el precio de los combustibles, se incrementa todo”.

Las organizaciones sociales, y principalmente la Conaie, deben hallar un punto de equilibrio para lograr consensos. El retorno al subsidio de los combustibles no debe ser un punto de discordia. Se deben dejar de lado posiciones repetidas, principalmente de la Conaie. Si es así, me creo representado. Víctor Cepeda, profesor.

Los moradores indígenas del cantón Saraguro y de la parroquia San Lucas, en la provincia de Loja, no quisieron referirse al tema. Algunos mencionaron que no tienen el “permiso” para hacerlo. Julio Lima, habitante de Saraguro, el único que accedió a conversar con EXPRESO, cree que debe congelarse el precio de la gasolina y que las Fuerzas Armadas cumplan con su cometido de resguardar la frontera para evitar el contrabando.

Si nuestro gremio no nos defiende, quién. La Conaie nos da acompañamiento y con sus resoluciones intenta mejorar nuestro vivir. Somos los más necesitados y a quienes todos los gobiernos nos han desatendido, encareciendo más nuestras vidas. Nancy Morocho, elaboración de alimentos.

En estas voces de las bases ya surgieron dos propuestas que la dirigencia indígena ha descartado o no ha mencionado: continuar dialogando y buscar otras medidas de compensación para el sector que reduzcan el impacto por el incremento del precio del combustible.

Todo es corrupción, el señor (Leonidas) Iza no me representa... Las propuestas las piensan ellos. Nosotros somos relegados de las discusiones y tan solo nos exigen salir a la calles a protestar, muchas de las veces sin saber por qué o qué protestamos. Javier Lituma, vendedor de frutas.

Para que estos planteamientos suban, antes deben pasar por otros filtros para convertirse en decisiones en firme. El primero es la Asamblea Regional o Temática. Como su nombre lo dice, se realizan dependiendo de la región o por temas que marquen la coyuntura. Aquí se recopilan las propuestas de las bases que luego serán expuestas en el Consejo Ampliado, que es el siguiente nivel. Es una de las instancias de toma de decisiones.

Aquí se adoptan resoluciones y posturas siempre enmarcadas en las líneas generales que dictó previamente el Congreso de la Conaie, que es la instancia máxima. Este se instala cada vez que debe renovarse el Consejo de Gobierno, ahora encabezado por Leonidas Iza, y se toman posturas que sirven de base para posteriores decisiones.

Según Albuja, tener estos niveles no complica la toma de decisiones. “No es tan difícil, es una cuestión de que cada estructura se organiza a través de sus dirigentes y canalizan las demandas y ya llegan a la dirigencia nacional. Se activa cada estructura en cada provincia y región”. Ni siquiera el tiempo que pueda tomar, a criterio de la politóloga, resulta un problema.

Y quien no acate la resolución adoptada se somete a un proceso de investigación y sanción, siendo la más grave la expulsión.