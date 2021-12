Si en el 2020 tuvimos que cuidarnos, en el 2021 tuvimos que reaprender. Esa fue la principal premisa para sobrellevar los retos que impuso la nueva normalidad, la cual aplica para todos los ámbitos e industrias. En el mundo del turismo y la hotelería, fue la forma más eficaz para alcanzar las metas y atender a los viajeros que, pese al distanciamiento, se conectaron con la aventura y la naturaleza.

EXPRESO conversó con varios conocedores del sector quienes, con optimismo y sinceridad, resumen los meses de este año que termina. “Aprendimos a usar el Zoom, a sobrellevar la falta de personal. Todos tuvimos que poner el hombro. Es la forma en la que hemos avanzado”, señala Holbach Muñeton, presidente de la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo del Ecuador.

Él también resalta la oportuna vacunación como algo positivo, la implementación de nuevas tecnologías y la unidad conseguida en el gremio hotelero. “Hay muchas cosas que faltan en el turismo, efectivamente; pero no podemos negar que estamos trabajando en pro de la gente. Es ahora cuando he visto al sector más unido que nunca, porque nos consultamos qué podemos mejorar para salir adelante, qué nuevo evento llevar a cabo”.

Los amantes de los viajes coinciden con estas declaraciones. Los esposos y blogueros Jazmín Harb y Steven Kreimendahl (@traveltoblank), quienes recorrieron el país entero por segunda ocasión este año, describen estos tiempos como “el renacer del turismo después de la pandemia”.

Ellos han preferido conocer destinos secundarios de Ecuador para rescatar aún más el valor de su biodiversidad. Con más de seis años de experiencia, la pareja de viajeros y periodistas considera que, pese a que el turismo se ha volcado a los lugares al aire libre y recorridos naturales, no hay que olvidar a las comunidades.

“El turismo es reflexión, es el fruto del viaje. Esto se logra al entender a las personas de los diferentes poblados”. Por eso animan a hacerlo, manteniendo la distancia correspondiente y las medidas de bioseguridad.

Esteban Guevara, también cronista de viajes en redes sociales, resalta que la vacunación rescató el turismo. “Siempre hubo el miedo al contagio, pero con respeto y los cuidados necesarios es posible estar seguros”. En su experiencia, lo que más aprendió el público (y el turismo en general) en el país es el orden y el respeto a las filas, los turnos y evitar los tumultos. “Ecuador tiene enormes posibilidades y siempre hay que volver a visitarlo”, explica, mientras resalta que ya estuvo en otros 60 países.

Jaz Y Stevie (@traveltoblank9)

La ecuatoriana Jazmín Harb y el estadounidense Steven Kreimendahl llevan seis años viajando por el mundo. La pareja ha visitado más de 70 países y en este 2021 completaron, por segunda vez, el recorrido entero por Ecuador. Entre sus destinos nacionales favoritos están las lagunas de Atillo, las Ruinas de Yacuviñay, la Reserva Maquipucuna y el Parque Nacional Podocarpus. El Parque Nacional Yasuní y La Entrada completan su lista de lugares especiales.

Esteban Guevara (@estebanguevara9)

El quiteño de 28 es ingeniero en Comercio Exterior, pero dejó esta profesión a un lado para recorrer el mundo. De Ecuador, su destino favorito en 2021 fue la cueva de Tayos, ubicada en la provincia de Morona Santiago, en el cantón Limón Indanza. Y también resalta como grandes destinos a Cuenca, Loja y San Cristóbal en Galápagos, por sus paisajes, oferta gastronómica y precios.

Los más destacados

Galápagos, el destino por excelencia

El destino por excelencia del 2021 ha sido Galápagos. “En Ecuador lo que más se vendió fueron los pasajes a las Islas Encantadas. Luego le siguen Cuenca y Hillary Resort o Decameron (un resort en Arenillas), pero en mucha menor cantidad. Galápagos se incrementó aproximadamente el doble de los años anteriores, porque los precios de los boletos bajaron mucho en las tarifas básicas, especialmente se encontraban en 170 dólares más o menos, entonces se aprovechó eso y viajaban familias o grupos de amigos”, dice Pilar Villao de Agensitur. Cuenca destacó este año por la promoción que hubo en redes sociales, además de que está relativamente cerca y no se gasta en boletos de avión sino en hotelería. Es un sitio elegido para aniversarios o cumpleaños.

Para Carlos Bravo, de SG Tour, agencia de viajes, Galápagos ha sido el destino favorito del 2021 por las diferentes promociones que hicieron las aerolíneas que viajan hacia allá. “Se podía ir hasta por 120 dólares. En el 2020 estaban más caros los boletos aéreos, desde 250 dólares. Los que más predominaron fueron los turistas procedentes de Estados Unidos y de Europa”.

Según el operador Jonathan García, de Galápagos Dreams, un factor que influyó es que “la gente tiene mucho temor por la pandemia y todavía no se atreve a viajar al exterior, algunas fronteras siguen cerradas. Lastimosamente, a veces no se aprecia lo que se tiene. El común denominador fueron los turistas de la Sierra y de Estados Unidos. No solo la belleza natural y fauna son su atractivo, también existe mucha seguridad. No hay delincuencia y como la población es menor que en las grandes ciudades, lo referente a la salud es más controlable”.

Galápagos Cortesía

Por carro y no por avión

Otro destino que los viajeros prefieren es la península de Santa Elena. “La afluencia es grande por las playas con las que cuenta y hay mucho turismo residencial, es decir gente que no vive ahí pero va con frecuencia porque tiene su segunda residencia en este lugar. Los balnearios fueron los primeros que se reactivaron luego de la pandemia”, dice el docente de turismo José Hidalgo. Otros expertos en el tema añaden que “ayuda que el traslado es por carro y no se debe comprar un boleto aéreo”.

Cuenca invirtió en promoción

Según José Hidalgo, docente de la Escuela de Hotelería y Turismo de la Universidad de Guayaquil, “Cuenca está cerca de Guayaquil, hay un mercado grande para ellos con posibilidades para viajar. Además cuenta con atractivos de calidad y eso es importante para cualquier región. Existen atractivos culturales y naturales, es Patrimonio de la Humanidad, tiene una rica gastronomía y hotelería de toda clase. Y los precios son más bajos si se los compara con los de Guayaquil. Por ello tiene gran afluencia turística. Además invirtieron mucho dinero en promoción. Se convirtió en otro de los destinos más visitados”.