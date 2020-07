Tribunal delibera fallo en el caso Sobornos

La segunda instancia en el caso Sobornos está casi concluida. Ayer, los miembros del tribunal que conoce las 21 apelaciones presentadas por los 20 sentenciados por cohecho agravado y la Procuraduría escucharon las contrarréplicas de los defensores.

Se dio en el cuarto día de audiencia. Los defensores han insistido a los jueces que ratifiquen la inocencia de sus clientes, declaren la nulidad de la condena impuesta el 7 de abril y revoquen el fallo de primera instancia.

El miércoles en una larga exposición, la fiscal Diana Salazar solicitó a los jueces que ratifiquen la condena de ocho años de cárcel que recibió el expresidente Rafael Correa, funcionarios cercanos y empresarios. En total fueron 18 los sospechosos de integrar una estructura criminal dedicada a la captación y reparto de aportes ilegales de contratistas del Estado.

Para quienes eran las coordinadoras en esa supuesta estructura, Pamela Martínez exasesora de Correa y su exasistente Laura Terán, la fiscal pidió que se les rebaje el 90 % de la condena. En la primera instancia los jueces consideraron que su cooperación ameritaba rebaja de casi el 60 %. La fiscal insistió al tribunal que deseche los recursos.

Ayer, el turno de argumentar fue para la defensa de 17 procesados. El miércoles los hicieron tres abogados. Vanessa Zavala por Vinicio Alvarado solicitó se realice la individualización de la conducta y se ratifique la inocencia del exfuncionario.

Calixto Vallejo, abogado de la asambleísta Viviana Bonilla, expuso que la sentencia es nula, que hubo testimonios no considerados y que en el fallo se establece que no era funcionaria pública. Pablo Encalada, abogado de Rafael Córdova, aseguró que, en el caso de su cliente, se probó que no se pagó para obtener contratos.

Para Alfonso Zambrano, defensor de Correa, por falta de pruebas se debe ratificar la inocencia de su cliente porque lo que no está probado en el proceso no es objeto de delito.

Diego Correa, abogado de María de Los Ángeles Duarte, dijo a los jueces que por delegar no puede existir una responsabilidad penal. Demandó la nulidad de la sentencia por falta de requisitos y por la acumulación de procesos.

Para Ramiro García, defensa de Ramiro Galarza, hay una confusión de nombres. Según él, su cliente no tiene nada que ver, no tuvo cargo ejecutivo, ni aprobó ninguna contratación. Cornelia Salcedo, defensora de Jorge Glas, habló de la violación al derecho, de nulidades en el proceso y que la sentencia no pudo pasar de conjeturas.

María del Mar Gallegos, abogada de Alexis Mera, reiteró que la sentencia no se encuentra motivada y con eso se viola el derecho a la defensa. José Molina, defensor de Édgar Salas, aseguró que no hay facturas que su defendido haya dispuesto el pago y por esa razón no tiene responsabilidad. Marcelo Dueñas, abogado de Christian Viteri, insistió en la nulidad de la sentencia por falta de notificación legal e íntegra de la misma.

Según Dueñas, no existió lealtad por parte de la Fiscalía, pues hasta el momento procesal hay una persecución para todos los procesados. Los jueces harán una nueva convocatoria para anunciar su resolución.

Se está violando el debido proceso, Fiscalía actuó con deslealtad procesal. Marcelo Dueñas, defensor de Christian Viteri

Inconvenientes

Conexión. Los problemas de conexión acompañaron la audiencia de apelación de la sentencia del caso Sobornos desde el primer día hasta ayer que concluyeron las intervenciones.

Nulidades. La mayoría de defensores coincidió en su pedido de la declaratoria de nulidad de la condena por cohecho agravado, impuesta a 20 personas sospechosas de integrar una estructura criminal liderada por Correa. Paúl Ocaña lo supo durante la diligencia.

Contagios. Al menos tres abogados del caso Sobornos dieron positivo para COVID-19. Algunos como Diego Chimbo y Fausto Jarrín conocieron los resultados antes de la audiencia. Paúl Ocaña los conoció durante la diligencia.