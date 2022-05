La delincuencia sigue ahuyentando el turismo de la ciudad de Guayaquil. Para Rafaella, nombre protegido de una turista, las dos horas que duró el secuestro exprés que sufrió la noche del viernes 20 en la urbe porteña fueron las más largas de su vida. No estaba segura de cómo terminaría aquel “horrible” episodio, pero se temía lo peor: ser víctima de asesinato.

Ella había llegado desde Quito a las 10:00 del mismo día, por “cuestiones personales”, a juntarse con dos amigas venezolanas. Decidió alojarse en un hotel del norte de Guayaquil en el que también cenó con sus conocidas y, como querían disfrutar de la ciudad, hicieron planes para encontrarse con otros ‘panas’ en un bar de Samborondón.

Para movilizarse los ocho kilómetros de distancia entre el hotel y el bar optaron por pedir un taxi en la aplicación InDriver, que ofrece servicios de transporte bajo ofertas en tiempo real, es decir, el cliente indica cuánto está dispuesto a pagar por la carrera.

Las cifras de este delito son proporcionadas por la Policía Nacional; sin embargo, solo para estos casos, primero debe ser autorizado con un oficio previo.

“El conductor me aceptó de inmediato la carrera”, cuenta Rafaella. Sin embargo, no recuerda qué modelo de carro era el destinado a transportarla, porque enseguida la llamó el conductor a decir que tuvo problemas con su vehículo y que llegaría en un Renault vinotinto. Ella aceptó, pero le solicitó que se apurara porque “ya había esperado bastante tiempo”.

Los minutos pasaron y ella canceló el recorrido, porque estaba desesperada e iba a pedir otro taxi. Sin embargo, el taxista la sorprendió al llegar en ese momento. “Una de mis amigas me dijo ‘bueno, ya que está acá, vámonos con él’. Y nos embarcamos”.

Al subirse al auto, ella le notificó al conductor, de entre 25 y 30 años, que había cancelado la carrera, pero él no le respondió y solo le preguntó a dónde irían.

Empezó el viaje y, según recordó una de las afectadas, tomó un camino que las llevaba hacia la vía a Pascuales y notó que la cosa estaba rara. Minutos después, el chofer se parqueó a la derecha de la vía y se subieron dos ‘tipos’, uno en el asiento delantero y otro en el de atrás. “¡Esto es un asalto!”, les gritaron.

Lo que vino luego fue oscuridad. “Nos pidieron que cerremos los ojos y que les diéramos nuestros teléfonos para transferirse dinero desde las bancas móviles”. Además, exigieron que les digan de qué teléfono había sido pedido el servicio, para borrar el registro. Todo esto sucedía mientras daban vueltas por calles principales del norte.

Les preguntaron ‘vida, pasión y muerte’, afirma Rafaella. “Que qué hacíamos en ese hotel, que si teníamos algo de valor y que si sabíamos de alguien quien pudiera pagar por nosotras. También se llevaron una cartera y dejaron las otras dos”.

Las tres chicas estuvieron dos horas en zozobra mientras los pillos, todos jóvenes, las calmaban “para ver si las dejaban libres” o las retenían.

Rafaella asegura haberse salvado de una violación, pero recalcó que tocaron sus partes íntimas para registrar que no les ocultaran nada.

Ellas se dieron cuenta que su historia de terror estaba a punto de acabar cuando les advirtieron que, al bajarse del carro, solo caminaran y que no avisaran a nadie de lo sucedido.

Ahora, una semana después del asalto, Rafaella asegura haber recuperado la mayoría de sus cuentas, exceptuando la de Icloud, sistema de almacenamiento remoto para teléfonos de alta gama, en donde sabe que tuvieron acceso a mucha más información.

“No queremos andar con miedo de que puedan arremeter contra nosotras”, concluye la joven.

Kléber Carrión, experto en seguridad, sugiere que “la cultura de previsión” debe ser la que ‘reine’ en nuestra sociedad, así como el uso de la tecnología a favor de los ciudadanos. Explica que deberíamos estar atentos y reaccionar de inmediato sin darlo a notar a los posibles atacantes. "Si se va con el tiempo, no se puede cancelar el carro; pero, si sale antes de la hora que debería, podría medir las acciones a tomar".

Asegura que los pillos se asustan al ser identificados, por lo tanto, previene sobre los posibles escenarios en los que se podrían encontrar las personas a las que vulneran su espacio de seguridad.

Las recomendaciones

Fijarse si la plataforma está legalizada

Todas deberían ser compañías reguladas por la Agencia Nacional de Tránsito; no obstante, no todas lo están. Además, no hay una lista que especifique cuáles son las que en el país figuran como tales.

Evitar el servicio si cambian los datos

Una alerta importante se levanta al momento en el que el conductor justifica cambios en el vehículo. “Nunca aceptar si dicen que se dañó el auto que está registrado y que llegará en otro”, advierte.

Informar sobre nuestro recorrido

Compartir con la familia o amigos la ubicación o ciertos detalles de la ruta que se hará o que se tomará para poder proceder con las investigaciones en caso de que el delito sea cometido.

Mantener la calma y serenidad

Si ya se encuentra frente a los delincuentes solo debería mantener la calma y mostrarse sumiso. En caso de mostrar reactividad puede activar comportamientos violentos en los atracadores.

Cuidado con las cuentas bancarias

En caso de que sustraigan información bancaria, retirar todo el dinero restante para evitar robo prolongado. "Ellos van a querer seguir sacando dinero luego de que lo secuestren. Evitemos que se lleven altas sumas de dinero retirando lo que queda".

Usar la tecnología a favor

Comunicar mediante mensajes si el conductor parece sospechoso.