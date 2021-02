Tres causales impulsan el juicio político en contra del ministro de Salud

La entrega fraudulenta de carnés de discapacidad durante la pandemia, falta de cumplimiento de la Ley de Apoyo Humanitario relacionado a la entrega de nombramientos al personal de la salud y la falta de cumplimiento con el cronograma de vacunación son las tres causales por las que el asambleísta por Bolívar, Ángel Sinmaleza, oficializó este 1 de febrero el pedido de juicio político en contra del ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos.

"Cerca de 3.000 carnés de discapacidad se entregaron en momentos de pandemia y el ministro de Salud no entregó información a la Comisión de Salud de la Asamblea, por lo tanto ha incumplido con sus funciones. Los profesionales de la Salud no recibieron el nombramiento establecido en la Ley de Apoyo Humanitario hasta el 22 de diciembre del 2020, por lo tanto, incumplió en sus funciones. Y la falta de cumplimiento con el cronograma de vacunas, pues el ministro de Salud demostró que hubo tráfico de influencias y mal uso de los recursos públicos al desviar la vacuna a un centro privado que no estaba dentro de la planificación", explicó el asambleísta Sinmaleza en una rueda de prensa.

La solicitud de juicio político fue apoyada por 38 asambleístas de las bancadas PSC, CREO, AP, RC, BIN y BADI.

Según Sinmaleza, el presidente de la Asamblea tiene cinco días para poner en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa (CAL) la solicitud y luego el CAL tendrá 10 días de plazo para dar inicio al trámite. Sin embargo, cuatro de los siete integrantes del Consejo están con licencia por las elecciones.