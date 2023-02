Una semana de silencio. Tras la victoria del correísmo en las elecciones de la Prefectura del Guayas, Susana González, actual prefecta saliente, anunció los preparativos para el proceso de transición en el Gobierno Provincial. Sin embargo, siete días después del comunicado, el equipo de Marcela Aguiñaga, prefecta electa de la provincia, sigue sin ser contactado.

Situación que Aguiñaga adelantó en una entrevista con Diario EXPRESO. "No, no he recibido ninguna llamada de ella (Susana González). Conozco, como todos, el boletín de prensa que publicó en sus redes", indicó la prefecta electa quien, además, exigió "seriedad y madurez" por parte de la prefecta saliente. "Estamos listos para comenzar (...)", señaló Aguiñaga.

Este Diario se contactó con el equipo de comunicación de la prefecta saliente González para consultar los motivos por los cuáles no han establecido comunicación directa con el equipo de la prefecta electa, Marcela Aguiñaga, sin embargo no hubo respuesta alguna. Por su lado, el equipo de la autoridad electa sostuvo que siguen sin ser contactados para el proceso.

El 5 de febrero de 2023, Susana González, actual prefecta del Guayas que buscó quedarse en su cargo de la mano del Partido Social Cristiano, quedó según en los comicios seccionales con el 25,62% de los votos. Por su parte, Marcela Aguiñaga, aspirante al Gobierno Provincial de la Revolución Ciudadana, ganó la Prefectura con el 34,37% de los votos, según los datos publicados por el Consejo Nocional Electoral.