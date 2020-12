Una tormenta en un vaso de agua por el reemplazo de un vocal

Desconocimiento, cálculos o temor. El reemplazo de un vocal del Consejo de la Judicatura (CJ) ha puesto en jaque al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que busca resolver esa designación tras una consulta vía constitucional, en medio de una orden judicial que confronta internamente a sus consejeros.

Ayer, el consejero Hernán Ulloa mostró públicamente su desacuerdo con las expresiones que emitió en un comunicado el CPCCS con respecto al tema, particularmente por las disposiciones de la jueza que acogió un pedido de medidas cautelares del presidente de la República, Lenín Moreno, para que se dé paso a la terna que envió para el reemplazo del vocal Jorge Moreno, quien renunció el pasado 16 de noviembre.

“(... ) las expresiones que se emiten en dicho comunicado no representan el actuar del cuerpo colegiado y es responsabilidad absoluta de la distinguida señora presidenta del CPCCS (...) se pretende inducir a un criterio erróneo e inconstitucional para designar sin sustento jurídico a la vocal suplente por la Asamblea Nacional, para que ocupe el lugar que le corresponde al delegado de la Función Ejecutiva, con lo cual se busca que esta última no tenga la delegación establecida en el artículo 179 de la Constitución”, argumentó Ulloa, quien pidió que se convoque a una sesión extraordinaria del pleno para tratar exclusivamente ese punto.

En una entrevista radial, Sofía Almeida, presidenta de Participación Ciudadana, manifestó que “el análisis jurídico realizado en el CPCCS recomienda que para llenar la vacante que existe en este momento en el Pleno del Consejo de la Judicatura, se debe recurrir al banco de suplentes en el orden de prelación establecido por el Consejo transitorio”.

En sesión del 16 de diciembre se resolvió remitir la consulta a la Corte Constitucional. El consejero Ulloa se opuso a que esa sea la vía y respaldó lo ordenado por la jueza María Vela, de la Unidad Judicial de Quito, quien dispuso que se consulte a la Procuraduría General del Estado cuál debe ser el procedimiento para elegir al nuevo vocal.

Antonio Gagliardo Loor, exjuez de la Corte Constitucional, considera que sobre el tema no se debe consultar a nadie. “Es claro el tema de que no hay a quién poner de reemplazo (...) el presidente de la República está en todo su derecho de enviar una nueva terna para que se escoja de ahí (...) Lo normal, lo lógico, lo jurídico es que se llene este cargo como lo ordena la ley, de una terna enviada por el presidente”.

En su comunicado, el CPCCS añade que el problema que experimenta la Judicatura no responde a las acciones del actual Consejo de Participación, “sino al complejo entramado jurídico” que dejó el anterior CPCCS transitorio, cuyas decisiones fueron blindadas por la Corte Constitucional, y lo que se busca es despejar dudas.

Gagliardo explicó que si bien las decisiones que tomó el CPCCS transitorio no son revisables, el actual Consejo sí puede designar al reemplazo de Moreno. “El tema es claro, no tiene por qué intervenir ni la Procuraduría. Me parece que están equivocados los miembros del Consejo de Participación, quizás por no tener conocimientos jurídicos (...) sencillamente es desconocimiento o quizás hasta cálculo el que sea nombrada otra persona (...)”, opinó Gagliardo, quien considera que la solución está en manos del propio CPCCS.

En detalle

La terna

La terna enviada por el Ejecutivo para sustituir a Moreno está integrada por: Xavier Muñoz Intriago, Solanda Goyes Quelal y Fausto Segovia Salcedo.

El sustituto

En junio de 2019, Jorge Moreno reemplazó a la vocal principal Patricia Esquetini, quien fue designada de una terna enviada por el Ejecutivo.

El informe

Un informe jurídico interno recomendaba al CPCCS principalizar a Elcy Cely Loayza, suplente de una terna enviada por la Asamblea al Consejo transitorio.