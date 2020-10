Acuerdo con el FMI: el tono político baja y reconoce las necesidades

Son conscientes de que las alternativas son cada vez más escasas. Los precandidatos presidenciales ven con preocupación las condiciones en las que el país alcanzó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero ninguno, hasta ayer, se atrevió a decir tajantemente que romperá ese convenio. No todos están al tanto del contenido del documento.

EXPRESO buscó la opinión de algunos de los aspirantes a suceder a Lenín Moreno, quienes, en un eventual gobierno, tendrán que asumir lo pactado con el organismo internacional que otorgó el crédito de $ 6.500 millones para paliar la severa crisis económica que atraviesa el país.

La exaliada del Gobierno y actual precandidata por Alianza PAIS, Ximena Peña, reconoció ayer que la situación del país obliga a tomar medidas entre las que no se descartan acuerdos con organismos multilaterales, siempre que estos sean beneficiosos para Ecuador.

“Si los ajustes para reducir el Estado de los que se habla son en educación y salud por supuesto que no estamos de acuerdo, hay que debatir las áreas en las que el Estado se debe hacer más eficiente. Igual hay que revisar los acuerdos sobre impuestos si son progresivos, para qué sectores y siempre encaminados a los que más tienen”, señaló.

Al precandidato por Pachakutik, Yaku Pérez, como a los demás precandidatos, el FMI le invitó a dialogar con el objetivo de explicarle la dinámica del acuerdo logrado. El dirigente indígena no aceptó el encuentro porque no quería avalar un acuerdo que nadie lo conocía, porque era confidencial.

“Si hablan de reducir el Estado hay que empezar por los pipones y eliminar instituciones que no tiene sentido de existir. Sí hay que reducir, pero no afectando a los que menos ganan”, dijo Pérez, quien aclaró que no se correrá del FMI ni de ningún organismo multilateral, pero que todo lo que se haga será sobre la mesa, en encuentros públicos.

EXPRESO trasladó la inquietud al candidato a la presidencia por el movimiento CREO, Guillermo Lasso, pero su equipo de comunicación explicó que esta semana no estaba previsto que mantenga contacto con medios, porque afina los planes de trabajo con sus candidatos a la asamblea.

En tanto que el precandidato a la presidencia por la alianza Unión por la Esperanza (UNES), Andrés Arauz, en una entrevista para una radio digital señaló que no había podido revisar completamente el documento que hizo notar estaba escrito únicamente en inglés.

Recordó que cuando se reunió con el FMI les dijo que “una economía raquítica, que cada día se comprime más no va a poder pagar la deuda. Necesitamos que la economía crezca, genere trabajo y el dinero se quede en el país”. Según Arauz se debe renegociar los acuerdos que el actual Gobierno ha alcanzado.

Aunque con una posición ideológica distinta, el representante de Democracia Sí, Gustavo Larrea, también considera que los acuerdos a los que haya llegado el Gobierno del presidente Moreno con este u otros organismos no puede convertirse en una camisa de fuerza para la próxima administración y que nada está exento de ser revisado y renegociado.

De los encuentros con el FMI también participó en las últimas semanas el precandidato por la alianza Partido Socialista- Concertación, César Montúfar, quien señala que el documento que ahora se empieza a hacer público debe ser analizado en su conjunto para tener un diagnóstico claro de las incidencias que tendrá para los ecuatorianos.

“Por supuesto que hay un problema fiscal que hay que resolver, un problema de pagos del Estado, la deuda interna. También hay un problema de deuda y es necesario hacer una reestructuración. Eso le expresé en su momento al FMI”, reveló.

Algo más reticentes a los tratos con el Fondo Monetario Internacional se mostraron los precandidatos Isidro Romero (Avanza) y Guillermo Celi de SUMA, aunque sin llegar a posturas radicales. El primero dijo que guarda respeto por este organismo, pero que no necesitará más crédito “porque el país no puede seguirse endeudando”.

Celi, por su parte, dijo que lo primero que haría es revisar la letra chica de ese acuerdo y calificó como “tremenda irresponsabilidad” que una de las condiciones sea el incremento de los impuestos.

Los protagonistas

Ximena Peña

Alianza PAIS

“Ningún candidato a la presidencia respetable puede cerrarse a nada sin sentarse con un equipo de técnicos, expertos, académicos para analizar cada uno de los acuerdos alcanzados”.

Guillermo Celi

Movimiento SUMA

“Me extraña mucho que firmen un acuerdo con un Gobierno que no ha estado a la altura del país. Decir que con esto el presidente se va dejando haciendo la tarea, sería una barbaridad”.

Gustavo Larrea

Democracia Sí

“Había necesidad de tener un acuerdo por la situación del país, pero ese acuerdo no debe menoscabar los intereses del país. Por eso, sea cual sea el próximo presidente se deberá sentar a negociar”.

César Montúfar

Concertación

“Reconociendo que existe un déficit fiscal y deudas por pagar, si ese dinero del crédito no se destina a productividad y reactivación, será una oportunidad que el país pierda nuevamente, como en el pasado”.