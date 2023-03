Tiroteo deja un muerto y tres heridos

Casquillos percutidos y balas deformadas eran parte de los insumos que analizaba la Policía del cantón Pedro Carbo, para determinar el tipo de armas que se usaron en el asesinato de Yisella Liliana Chancay Santacruz, tras un tiroteo que se registró dentro de su local de venta de pollos y de comidas rápidas, ubicado en el centro del mencionado cantón de la provincia del Guayas.

Chancay, de 31 años, se encontraba en su negocio de la calle Cristóbal Colón, en compañía de sus amigos Miguel Vargas León y las hermanas Rosa y Maoly Morán Bacusoy, conversando dentro del local.

Sorpresivamente llegaron dos personas, que sin darles oportunidad a reaccionar dispararon contra ellos.

Tras dejarlos con balazos en la cabeza, hombros, tórax manos y piernas, los desconocidos huyeron de la escena del crimen en una motocicleta, con dirección al centro del cantón.

Al llegar al lugar de la balacera los agentes de la Unidad de Muertes Violentas (Dinased) y del Servicio Preventivo socorrieron a las víctimas y las trasladaron hasta el subcentro de salud de la localidad.

Los disparos que recibió Chancay Santacruz en su cabeza, hombro y tórax terminaron con su vida en la mencionada casa asistencial, después de varias horas del atentado.

Mientras que los otros tres, debido a la gravedad de sus heridas, fueron transferidos en ambulancia a diferentes hospitales de Guayaquil, donde hasta el cierre de esta edición luchaban por su vida.

“Ya no se puede vivir ni trabajar con tranquilidad en nuestro cantón. Las extorsiones y sicariatos siguen. Las bandas delictivas, si no les das el dinero de la denominada vacuna, te matan o te hacen explosionar el negocio”, comentó un comerciante de celulares que prefiere no dar su nombre.

José Cóndor Muriel, jefe del distrito policial de Pedro Carbo, confirmó a EXPRESO que la fallecida era propietaria del negocio de pollos. No hay indicios de que fuera intento de robo. “Presumimos que este hecho violento se dio por problemas de territorios para la venta de droga. El ataque fue direccionado”, enfatizó la autoridad.