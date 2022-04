Con la exposición de los alegatos de cinco procesados concluyó el primer día de juzgamiento del excontralor Pablo Celi y otros 10 procesados por posible delincuencia organizada en el denominado caso Las Torres.

El juicio se reinstalará este martes a las 14:00 de este martes 5 de abril de 2022 para concluir con las exposiciones de los seis procesados que faltan por presentar su teoría del caso y el miércoles iniciará la presentación de testigos de la Fiscalía.

El juez Wálter Macías, presidente del tribunal de juicio del caso Las Torres, suspendió la diligencia e informó a las partes que por la tarde de este lunes 4 de abril de 2022 habían previsto en la Corte Nacional de Justicia al menos dos diligencias en casos por prescribir. En uno de ellos Macías era el ponente de la audiencia de casación.

Cerca de cinco horas duró el primer día de juicio. El tribunal escuchó los alegatos de la Fiscalía, la Procuraduría y la acusación particular, representada por Petroecuador.

Se instala el juicio en contra del excontralor Pablo Celi y otros por el caso Las Torres Leer más

La fiscal Diana Salazar individualizó las responsabilidades de los 11 sospechosos del delito colocándolos como parte de una estructura delincuencial. Ubicó a Pablo Celi y al exgerente de Petroecuador Pablo Flores, como los líderes del delito y a los demás sospechosos como los colaboradores.

Detalló la participación de cada uno en la organización conformada para el cobro de coimas de la empresa NoLimit a cambio del desvanecimiento de glosas y la liberación del pago de planillas. Ofreció probar que en el país operó una estructura de delincuencia organizada. Según la fiscal, los miembros de la estructura habrían buscado beneficiarse con el cobro del 20 % de una factura de 20 millones de dólares que la estatal canceló a la contratista NoLimit.

Acusó a Celi de haber recibido, en 2017 a través de su hermano Esteban Celi, 500.000 dólares por desvanecer seis glosas. El mismo grupo habría querido beneficiarse además del 15 % de un contrato de 35 millones de dólares con la misma empresa por un contrato en la Refinería La Libertad.

La fiscal señaló a la Contraloría, Procuraduría y a la Secretaría de la Presidencia de la República como las entidades en las que se habría cometido el ilícito.

En tanto que los primeros abogados que intervinieron por seis de los procesados pidieron la ratificación de la inocencia de los clientes.

Marcelo Ron, defensor de Pablo Celi, habló de abuso del derecho y persecución política en contra de su defendido. Dijo que no se le pretende juzgar por su participación en los hechos sino por el hecho de ser contralor. Añadió que a Celi se le acusa por acciones de terceras personas en las que no tiene participación. Ofreció probar que su cliente no ha dado instrucciones ni ha participado en los hechos mencionados por la Fiscalía.

Adicionalmente reiteró que no hay mensaje, chat, audio o conversación en la que participe el excontralor. Ron se preguntó: ¿No será que los verdaderos líderes de la delincuencia serán los de la empresa NoLimit? porque ellos vienen ya coimando y sacando contratos, consideró.

Por su parte Pablo Encalada defensor de Pablo Flores Cueva habló de dos hechos. 2017 soborno de NoLimit para el desvanecimiento de glosa y 2019 en Petroecuador de NoLimit para el pago de 20 millones para una factura.