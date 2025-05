¿Temu perdió tus pedidos en el mar? Esto aclaró tras hundimiento de buque en India

Durante el fin de semana, un buque portacontenedores se hundió frente a las costas del sur de la India, encendiendo las alarmas en redes sociales. ¿La razón? Usuarios comenzaron a especular que el barco llevaba toneladas de pedidos de la popular plataforma de comercio electrónico Temu, especialmente conocida en países como Ecuador.

La noticia del naufragio se volvió viral, junto con una pregunta que muchos se hicieron en TikTok, Facebook y X: ¿Mi paquete está en el fondo del mar? Pero Temu no tardó en salir al paso de los rumores. En un comunicado oficial, la empresa aclaró que el accidente “no tiene relación” con sus operaciones. Así que no, tu pedido no se fue con el barco.

¿Qué fue lo que ocurrió?

El buque, identificado como MSC ELSA 3, navegaba bajo bandera liberiana. Había zarpado el 23 de mayo desde el puerto de Vizhinjam, en el estado de Kerala, y se dirigía a Cochín (Kochi) cuando lanzó una señal de emergencia. El sábado, terminó hundiéndose en aguas del suroeste indio.

Las autoridades confirmaron que los 24 tripulantes fueron rescatados a salvo y no hubo víctimas. Sin embargo, el barco transportaba "carga peligrosa", incluyendo 84,44 toneladas métricas de diésel y 367,1 toneladas métricas de fueloil, lo que mantiene a las autoridades monitoreando el área por posibles fugas de combustible.

Usuarios en redes sociales especularon que el barco transportaba paquetes de Temu rumbo a Sudamérica. CORTESÍA

¿Qué causó el hundimiento?

Aunque aún no hay una causa oficial, se investiga si las condiciones climáticas tuvieron algo que ver. Ese mismo día, el Instituto Meteorológico de la India (IMD) reportó que el monzón del suroeste llegó antes de lo previsto a Kerala, lo que pudo haber complicado la navegación.

Por ahora, el incidente continúa bajo revisión y las operaciones en el área siguen activas para evitar un posible desastre ambiental.

