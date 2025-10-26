Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

temblor en ecuador
Sismo de magnitud 4.4 se sintió en Cuenca y Azogues, según el Instituto Geofísico.Tomada de X

¿Por qué se sintió tan fuerte el temblor en Cuenca y Azogues?

El movimiento telúrico, registrado a las 15:07, generó reportes de ciudadanos que lo sintieron en distintas zonas 

Un sismo de magnitud 4.4 se registró la tarde de este domingo 26 de octubre de 2025, según informó el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN) a través de su cuenta en X.

El evento ocurrió a las 15:07, con una profundidad de 15 kilómetros, en la provincia del Azuay.

Aunque el Instituto no detalló el punto exacto del epicentro, varios ciudadanos reportaron que el temblor se sintió con fuerza en Cuenca.

Stefanía Vaca escribió en X: “En Cuenca sí se sintió”.

Paula López Torres, @paula_lt4, comentó: “Se sintió fuerte en el centro de Cuenca”.

Por su parte, Iván Velesaca, @cronicacuenca, publicó: “Temblor en #Cuenca. También se sintió en #Azogues”.

RELACIONADAS

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni víctimas.

El último movimiento telúrico perceptible en Ecuador se había registrado a las 18:50 del sábado 25 de octubre, en Pedernales, Manabí, con una magnitud de 3.3.

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Melissa azota el Caribe como huracán categoría 4 que podría fortalecerse

  2. Xuxa posa en topless por los diez años de la revista Wow

  3. Presidente interino de Perú pide a las fuerzas armadas volver a pacificar el país

  4. Camila conquista Quito: Así fue su espectacular concierto en el Coliseo Rumiñahui

  5. ¿Por qué se sintió tan fuerte el temblor en Cuenca y Azogues?

LO MÁS VISTO

  1. Feriado Noviembre 2025: ¿Cuándo es el puente largo? Días de descanso confirmados

  2. Pepe Tola sigue prófugo: su familia cuenta cómo vivieron 11 años de silencio y miedo

  3. Quito recupera el libre tránsito en Conocoto tras retiro de un cerramiento ilegal

  4. El plan contra Gráficos Nacionales da grima de tan torpe

  5. Real Madrid vs Barcelona: Cómo ver EN VIVO, hora y alineaciones | LaLiga 2025-26

Te recomendamos