¿Por qué se sintió tan fuerte el temblor en Cuenca y Azogues?

El movimiento telúrico, registrado a las 15:07, generó reportes de ciudadanos que lo sintieron en distintas zonas

Sismo de magnitud 4.4 se sintió en Cuenca y Azogues, según el Instituto Geofísico.

Un sismo de magnitud 4.4 se registró la tarde de este domingo 26 de octubre de 2025, según informó el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN) a través de su cuenta en X.

El evento ocurrió a las 15:07, con una profundidad de 15 kilómetros, en la provincia del Azuay.

Aunque el Instituto no detalló el punto exacto del epicentro, varios ciudadanos reportaron que el temblor se sintió con fuerza en Cuenca.

Stefanía Vaca escribió en X: “En Cuenca sí se sintió”.

Paula López Torres, @paula_lt4, comentó: “Se sintió fuerte en el centro de Cuenca”.

Por su parte, Iván Velesaca, @cronicacuenca, publicó: “Temblor en #Cuenca. También se sintió en #Azogues”.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni víctimas.

El último movimiento telúrico perceptible en Ecuador se había registrado a las 18:50 del sábado 25 de octubre, en Pedernales, Manabí, con una magnitud de 3.3.

[REVISADO]

Evento: igepn2025uzzt

Ocurrido: 2025-10-26 15:07:08

Mag.: 4.4 MLv

Prof.: 15.0 km

Lat.: -2.774° N

Long.: -79.42° W

Localizado: Ecuador - Azuay

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/2Z69tKHvXv pic.twitter.com/HfTGcgwZsQ — Instituto Geofísico (@IGecuador) October 26, 2025

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!