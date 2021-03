El TCE pone en ‘capilla’ tres fechas del balotaje

Resignados a esperar que las cosas pasen. Así como el Consejo Nacional Electoral (CNE) se negaba a pensar en un importante ausentismo en la integración de las Juntas Receptoras del Voto (JRV) en primera vuelta, cosa que sucedió, ahora está esperanzado en el que Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resuelva lo antes posible el recurso admitido a Pachakutik y no se vean afectadas algunas fechas del balotaje.

Tres son los hitos del calendario electoral que estarían en aprietos si el pleno del TCE se toma los 15 días que le otorga la ley para fallar sobre el reclamo del candidato Yaku Pérez que pide un recuento masivo de votos, demanda que, de ser aceptada, tomaría aún más tiempo.

El primero es el del inicio de la campaña electoral previsto para el 16 de marzo. Si no hay sentencia para esa fecha no se sabrá si quien acompaña a Andrés Arauz de UNES es Guillermo Lasso (CREO) o Pérez, porque la proclamación de resultados no estarán aún en firme.

Eso generaría algunos retrasos en cadena. El siguiente sería el del inicio de la impresión de papeletas. Según el calendario interno del organismo electoral los documentos de sufragio deben empezarse a elaborar el 17 de marzo.

Esa fecha garantiza que el material pueda ser enviado al exterior con la necesaria anticipación para que se ejecuten los procesos de desaduanización que se han visto complicados por la pandemia de la COVID-19 en el mundo. Eso el CNE ya lo vivió en primera vuelta con la demora de las papeletas de parlamentarios andinos.

Otra fecha que corre riesgos es la del debate presidencial programado para el 21 de marzo. Si el pleno del TCE se toma los quince días, que empezaron a correr desde ayer, habría una definición recién dos días después de la programación del careo entre los candidatos.

El consejero José Cabrera dijo ayer que espera que el TCE resuelva el recurso mucho antes del plazo que le da la normativa. Basa su confianza en el hecho de que ambos organismos de la Función Electoral acordaron el cronograma electoral aprobado en marzo de 2020, algo que no pesó en la primera vuelta.

Lo que sí podría pesar a favor de la segunda vuelta es que el recurso será resuelto en una sola instancia. Es decir, el juez sustanciador Fernando Muñoz preparará un proyecto de resolución que será entregado al pleno del TCE, que tendrá la decisión definitiva.