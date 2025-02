El TCE ordena a Zaida Rovira completar su denuncia contra Lolo Miño

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dispuso a la ministra de Inclusión Económica y Social, Zaida Rovira, completar su denuncia en contra de la abogada María Dolores Miño, más conocida como Lolo Miño, por supuesta violencia política de género. El caso recayó en el despacho del juez electoral, Guillermo Ortega.

Te invitamos a leer: ¿Quién es Lolo Miño, la abogada denunciada por la ministra de Inclusión Zaida Rovira?

El juez electoral ordena a Rovira que complete la siguiente información: nombres y apellidos completos de quien comparece, con la precisión de si lo hace por sus propios derechos o por los que representa; especificación del acto, resolución o hecho respecto del cual se interpone el recurso y la identidad de quienes se atribuye su responsabilidad; fundamentos del recurso con expresión de los agravios que cause el acto; y determinar en debida forma su pretensión concreta.

Esta información deberá ser entregada en el término de dos días contados a partir de la notificación del auto. El juez Ortega le recuerda a Rovira que, en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado, se procederá con el archivo de la causa.

¿Cuál es el origen de la denuncia de Rovira contra Miño?

¿Por qué la ministra Zaida Rovira denunció ante el TCE a la abogada 'Lolo' Miño? Leer más

Todo se originó por un cruce de comentarios entre ambas en la red social X el pasado 30 de noviembre de 2024. Rovira publicó unas fotos felicitando al presidente Daniel Noboa por su cumpleaños, a lo que Miño le comentó: "De ser alfombra del autoritarismo no se regresa". Esto provocó que la ministra Rovira la respondiera: "¡Regresar! Yo nunca he compartido nada contigo, no comparto con miserables que viven de exponer el dolor ajeno. Si nunca te han felicitado o te han deseado algo bueno, es porque no lo mereces".

!Regresar!! Yo nunca he compartido nada contigo, no comparto con miserables que viven de exponer el dolor ajeno. Si nunca te han felicitado o te han deseado algo bueno, es porque no lo mereces. — Zaida Rovira (@zaidarovira) November 30, 2024

Este fue el origen de la discusión entre ambas en esta red social y que Rovira llevó ante el TCE como una denuncia por supuesta violencia política de género.

Si quieres leer esta y más noticias, suscríbete a EXPRESO. SUSCRÍBETE AQUÍ