El TCE admite a trámite recurso de Avanza por negativa a lista de candidatos

El partido Avanza insiste. La jueza del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Ivonne Coloma, admitió a trámite el recursos subjetivo contencioso electoral presentado por el titular del partido Avanza y candidato a la Asamblea, Javier Orti. El mismo busca revertir una decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la que descalificó a la lista nacional de candidatos del partido político para la Asamblea Nacional, encabezada por Orti.

El pleno del Consejo, en sesión del pasado 7 de octubre del 2024, decidió por unanimidad acoger el informe técnico - jurídico de la Coordinación Nacional Técnica de Participación Política y la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas del CNE que recomendó al pleno negar la inscripción de la lista presentada por Avanza por "por cuanto la organización política se encuentra incursa en la causal de negativa dispuesta en el numeral 1 del artículo 105 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador".

De acuerdo al informe que acogió el pleno del CNE, varios de los aspirantes no cumplieron con la presentación de documentación habilitante como por ejemplo: el plan de Gobierno que solo está firmado por Orti y no por el resto de candidato, y la presentación de la declaración juramentada en la que declaren que no ser propietarios de bienes o capitales en paraísos fiscales.

Una vez admitido a trámite, la jueza Coloma deberá solicitar la información del expediente del caso en particular al Consejo Nacional Electoral para remitirlo a los jueces dl Tribunal quienes resolverán esta causa.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resolvió acumular y admitir a trámite las impugnaciones en contra de la inscripción y calificación de la candidatura presidencial de Jan Topic, del partido SUMA.



Proceso de calificación de candidaturas

El Consejo Nacional Electoral está en proceso de calificación de las candidaturas a nivel nacional. Son 14 los binomios presidenciales calificados y en firme para participar en las elecciones del 2025. Restan dos que atraviesan sendos procesos de impugnaciones en su contra. El TCE deberá resolver esas objeciones antes de que sean calificados.

