El taimado de Iza y la ‘bichota’ de Luisa coinciden en campaña

Parecería que el Ecuador político está esperando la decisión del movimiento indígena sobre cómo va a votar en la segunda vuelta del 13 de abril para saber, con antelación, cuál de los candidatos será el próximo presidente de la República. Hay que ver el esfuerzo que ponen periodistas, medios e influencers en tener la primicia sobre cómo recomendará votar la Conaie o Pachakutik.

Lo que muy pocos se han percatado es que el máximo dirigente del movimiento, Leonidas Iza, ya decidió su voto. No solo eso, sino que además ya está participando activamente de la campaña del correísmo.

Sin decirlo abiertamente, pero sí como buen ladino (en su acepción de taimado) que es Iza, está descorreizando al correísmo para convencer a quienes, como muchos indígenas, temen el autoritarismo del expresidente prófugo Rafael Correa.

“Rafael Correa ya gobernó y no creo que vuelva a decidir en Ecuador. En política se dan saltos cualitativos, pero en este momento seguir pensando que por teléfono Correa va a obligar a Luisa González a que gobierne, eso no creo. Será su líder, su referente, pero no gobernaría”, dijo el presidente de la Conaie y ex candidato presidencial, a la salida de una de las reuniones de la organización la semana pasada.

La estrategia de Iza

Claramente, lo que ahí estaba tratando de decir Iza es algo así como ‘compañeros, tranquilos, que Luisa no es Correa’. Un mensaje que claramente busca tranquilizar al indígena anticorreísta que teme que vuelva el régimen autoritario y gamonal de Rafael Correa. Un mensaje que, también, sirve para que el correísta vergonzante y urbano finalmente se decida por Luisa González porque en ella ve todas las virtudes del proyecto de Correa pero sin los excesos y antipatía del expresidente y prófugo de la justicia.

Asimismo, en otra declaración, Iza le adjudicó a la candidatura correísta la calidad de socialdemocracia que equivale a darle una certificación de moderación.

“Tenemos una propuesta encabezada por la socialdemocracia, eso es lo que representa la señora Luisa González, y la derecha, el señor presidente Daniel Noboa”. Más claro imposible: lo que Iza estaba afirmando es que en Luisa González no hay los excesos de la izquierda autoritaria y tiránica de un Nicolás Maduro al que Correa apoya incondicionalmente.

¿El correísmo socialdemocracia? Si no fuera porque Leonidas Iza es un político sagaz e informado, se podría creer que lo dijo de forma auténtica y convencido. Pero Iza no es ningún inocente: sabe perfectamente que el proyecto correísta tiene de socialdemocracia lo mismo que Donald Trump tiene de comunista.

El llamado de Iza a sus votantes

Lo que está haciendo Leonidas Iza con estas declaraciones es una abierta invitación a sus votantes y a sus partidarios a que se decidan por el candidato al que él más le gusta: Luisa González.

Esta campaña de Iza va de la mano de otra en la que están empeñados los estrategas de la campaña de Luisa González. ¿Qué tienen en común? Sencillo: la descorreización del correísmo. Precisamente, hace pocos días salió un video en TikTok en el que aparecen González e Iza bailando reguetón (en realidad es una edición para hacerlos ver como si estuvieran juntos).

En el video, parecería que ambos se siguen la corriente y juegan coquetamente como para decir que hicieron match, como ocurre en la plataforma de emparejamiento Tinder. El video corre con la canción “Me miró y la miré” de Omega y ambos aparecen como si estuvieran lanzándose miradas. El video que el lunes 24 de febrero de 2025 en la tarde ya tenía 82 mil likes trata de posicionar la idea, seguramente pensando en el electorado de Iza, que entre ambos personajes hay muy buena corriente.

¿Luisa González con nueva imagen?

Ahí se observa, también, algo que ha estado presente en la campaña de la correísta González durante las últimas semanas: a la candidata se la presenta como a una mujer particularmente atractiva que coquetea con la audiencia.

Luisa González no habla de política, no se pone esos lentes de intelectual que le hacían usar antes, no aparece hablando sobre Maduro ni ofreciendo salvoconductos para Jorge Glas. González es algo así como la bichota de la canción de Karol G: “Roncan, pero no pueden con mi pum-pum, con mi pum-pum/ Y si hay alguien que me rompa/ Porque no pueden con mi pum-pum/ Con mi pum-pum, con mi pum-pum”.

¿Qué efecto tendrá la postura de Iza en el voto indígena?

La interrogante, sin embargo, sobre si lo que diga o haga Leonidas Iza tendrá un efecto determinante en el sector indígena está plenamente vigente. Indudablemente que la Conaie ejerce una importante influencia al igual que Pachakutik, pero si se observa la votación en las parroquias con mayor población indígena se verá que ese voto no es monolítico.

Por ejemplo, en Archidona (Napo), Daniel Noboa tiene una amplia ventaja sobre Iza: 41% a 22%, lo que parece repetirse en casi todas las parroquias con alta población indígena en esa región. En Otavalo, en cambio, la que ganó de largo fue la correísta con 42,5% dejando a Noboa en segundo lugar con 29% y a Iza en un tercer lugar con 25%.

En Colta (Chimborazo) la cosa quedó con Iza ganando con un 36%, Noboa con un 29% y la candidata del correísmo con 28%. En la parroquia de Cañar, en la provincia de Cañar, Noboa ganó con 35%, Luisa González tuvo un 32% e Iza 26%. Si bien estas muestras no pueden ser tomadas como una referencia absoluta sobre la conducta del voto indígena, sí muestra lo distinto que puede votar el indígena.

¿Lo que diga Iza va a definir el destino del 5% de su votación? ¿El efecto bichota de la campaña de Luisa González va a durar hasta el día de las elecciones? Solo el tiempo lo dirá.

