Los supuestos chats de Villavicencio y días luminosos para las mafias

Estos son días luminosos y de gloria para la narcopolítica y para el crimen organizado. Si bien el 9 de agosto de 2023 asesinaron a Fernando Villavicencio porque era una amenaza para ellos, ahora lo han asesinado una vez más: era urgente hacerlo nuevamente. Y las razones para que hayan sido urgentes están a la vista. Veamos, entonces.

Independientemente de que los chats del teléfono de Villavicencio que circulan sean ciertos o no, o que únicamente estén siendo publicados los que son útiles para este segundo crimen (nadie puede garantizar su administración), no es muy difícil adivinar cómo se están beneficiando los narcopolíticos y los miembros del crimen organizado. La difusión de los chats es, antes que nada, un inmenso operativo político y judicial que va acompañado de una inmensa carga de cobro de cuentas personales.

El primer efecto de esta publicación es el intento de destrozar la imagen de Fernando Villavicencio y así arrebatarle legitimidad a los procesos de investigación que él llevó a las cortes y que tienen víctimas claramente identificadas: Rafael Correa, Jorge Glas, Alexis Mera, Vinicio Alvarado... No sería extraño que alguien esté pensando en algún ardid para que algún juez bien aceitado o un consejero de la Judicatura bien recompensado piense en anular los casos que el excandidato a la presidencia y exasambleísta develó. Si bien se podría decir que eso es imposible, no hay que olvidar que en este país ya se ha visto freír granizo. Y muchas veces.

Villavicencio, el cuco de los correístas

Hay otras cosas que hay que considerar: Villavicencio era un auténtico cuco para los correístas, no solo para los involucrados en casos de corrupción sino también para todo ese ejército de palafreneros que tienen que dar la cara por el movimiento en la Asamblea y en las elecciones.

No hay que olvidar que cada vez que Villavicencio cuando era asambleísta pedía la palabra en la Asamblea, se producía un rumor que sonaba y olía a terror. El movimiento tenía, entonces, a un muerto que les molestaba tanto como cuando estaba vivo. Más que un obstáculo para ganar las elecciones era un problema para gobernar sin cuestionamientos éticos o morales. Un Villavicencio manchado es lo que esta gente necesitaba desesperadamente.

Llenar de sombras a Villavicencio con los chats también resultaba útil al crimen organizado porque era colocar a su figura, en el imaginario social, a la misma altura que los personajes enlodados en el escándalo del caso Metástasis y el Purga. Para aquel que aparecía en conversaciones como amigo del narcotraficante Leandro Norero debe ser un alivio que ahora se perciba a Villavicencio como a uno de ellos.

Mantienen el interés contra la fiscal Diana Salazar

El operativo prevé otro asesinato: el del prestigio y la popularidad de la fiscal Diana Salazar. Ella representa algo parecido a Villavicencio: es el personaje que expuso a la narcopolítica como un fenómeno cuya meta es controlar al Estado ecuatoriano. Tarea en la que avanzaba.

Salazar ha puesto en la picota a figuras como Ronny Aleaga, operador del narcotráfico en la Asamblea. Y haber hecho eso no tiene perdón. Salazar es, además, la persona que pasará a la historia por haber llevado adelante, mal que bien, los más grandes casos por corrupción y narco política en la historia del país: Soborno, Odebrecht, Metástasis, Purga… Tenía que pagar por todo eso.

Además, no es descabellado pensar que quienes la quisieron enjuiciar políticamente en la Asamblea y que fracasaron varias veces por la adhesión popular que tiene la funcionaria, estén pensando que con este tema de los supuestos chats se puede reanimar el juicio.

Muchos podrán decir que censurarla ya no tiene sentido porque finalmente ya acaba su periodo legal pero no es menos cierto que una censura puede caer como anillo al dedo a quienes deben estar calculando que con este escándalo se podría pedir la anulación de los procesos.

Además, una censura en su contra puede ayudar a los recursos de revisión y otras gestiones en organismos internacionales. En otras palabras, si no hay cómo asesinar a Diana Salazar en la vida real, al menos habrá que intentarlo con su reputación. Es fácil entender la importancia que podría tener para Rafael Correa que su verduga pierda todo prestigio y adhesión popular.

La narcopolítica busca desacreditar a la prensa

Y, por último, otro propósito del operativo político de los supuestos chats: la prensa. El correísmo y la narcopolítica necesitan desesperadamente embarrar a la prensa que no se ha vendido a sus intereses y que ha sido crítica con ellos.

Por eso, armar un relato donde esos medios y periodistas hayan estado supuestamente coludidos con un Villavicencio corrupto y tramposo tiene un altísimo valor. Hay que ver el seguimiento que está teniendo este ataque en redes sociales por parte de trolls y cuentas cercanas al correísmo para entender la desesperada necesidad que tienen por embarrar al periodismo.

Hay que también observar el tono y los gestos de los divulgadores de estos supuestos documentos para entender las motivaciones personales que hay de por medio. Se trata, en definitiva, de un ambicioso e inmenso operativo político con muchas dudas sobre su legalidad y su historia.

No hay que olvidar que no es la primera vez que La Posta y el correísmo aparecen coordinados en un operativo así. No hace mucho, uno de los periodistas de esa plataforma apareció en pantalla con un documento en el que supuestamente probaba que la fiscal lo quería asesinar con unos sicarios de la provincia de Los Ríos. Al día siguiente Correa respondió con los nombres de los supuestos sicarios.

Por todo esto, es que muchos andan orgasmados con lo que se está debatiendo, sobre todo en redes sociales.

