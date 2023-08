Como un maltrato a Cuenca ha sido calificado la permanente escasez de combustibles que aún no ha sido solucionado. Son particularmente las gasolinas Eco País y Súper, que desde la semana pasada ha comenzado a faltar en medio de la gobernadora del Azuay, Consuelo Orellana, que anunció la normalización de la entrega del producto a las comercializadoras. La entrega duró pocas horas, apenas 8, y fue el día lunes 28 de agosto que pasadas las 14:00, el producto volvió a agotarse generando problemas en las actividades de la ciudadanía.

Te puede interesar: Dos vuelos que iban para Cuenca no pudieron aterrizar, ¿por qué?

Cuenca: alcalde apagó 46 radares Leer más

Eduardo Andrade, representante de uno de los gremios de taxistas del Azuay, ante el problema, fue enfático en señalar que la situación es “inconcebible”. Se requieren de unos 20 mil galones del carburante para el abastecimiento diario, pero está llegando menos de la mitad, con el argumento de que los problemas que enfrenta el Canal de Panamá, por los efectos iniciales del fenómeno de El Niño, repercute en la producción y trasporte de gasolinas (dicho por la gobernadora Consuelo Orellana).

Para Andrade, esa declaración no sería creíble, ya que la escasez se registra solo en Azuay. “De ser cierta la única razón expuesta por Orellana, ya que nada dicen o han dicho los representantes de Hidrocarburos, la falta de carburantes se reflejaría en todo el país”.

Pero eso no ocurre, según Andrade, y frente a la realidad solo queda en disminuir el servicio de taxis, obligados por no disponer de los carburantes. Si no se soluciona el problema, en las próximas horas varios taxis serán estacionados alrededor de la Gobernación del Azuay, esto con la finalidad que Consuelo Orellana, Gobernadora del Azuay, nos dirija al lugar donde de acuerdo a ella, si hay combustibles, para poder seguir laborando y sirviendo, anotó Eduardo Andrade.

Por su parte, Carlos Salazar, presidente de la Asociación de Distribuidores de Combustibles del Azuay, confirmó que lamentablemente este martes 29 de agosto del 2023, la 33 expendedoras de Cuenca, volvieron a quedar vacías, sin gota de combustible, incrementando la preocupación de distribuidores y usuarios,

El problema de Panamá afecta a las gasolineras de Cuenca Leer más

Se espera, dijo Salazar, una respuesta oficial por parte de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador para conocer los motivos de este nuevo desabastecimiento.

La situación se torna desesperante, aducen los taxistas y usuarios, a los que se suman los representantes del servicio del transporte público urbano, opinando que las autoridades se estarían burlando de Cuenca y el Azuay, al no dar respuestas concretas y no solucionar el problema que lleva a desmejorar las actividades diarias de los azuayos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!