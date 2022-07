Faltando seis minutos para las 18:00 de este lunes 18 de julio de 2022, el Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad SNAI confirmó que son 13 personas privadas de libertad quienes fallecieron en la "riña" de la cárcel 1 de Santo Domingo de los Tsáchilas, la misma prisión en donde ocurrió la segunda masacre del año 2022 a inicios de mayo. Los disturbios se dieron entre privados de libertad de los pabellones de mínima y mediana seguridad.

Según la entidad pidió apoyo a la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Ministerio de Salud pública para atender la emergencia. Y ya tienen el control del centro de reclusión, se dijo también que hay dos heridos.

— SNAI Ecuador (@SNAI_Ec) July 18, 2022

Horas antes, desde el SNAI se dijo a Diario EXPRESO que no podía dar cifra de fallecidos hasta que les llegue el reporte del lugar de los hechos y que la policía aun trataba de ingresar.

"Una vez que tengamos cifras oficiales vamos a reportar, no podemos decir que no hay o que sí hay fallecidos porque aún no nos llega información desde el territorio, desde el centro. En un tema así hay que esperar que la Policía entre y se pueda recabar la información. Están en el operativo".

El hecho ocurrió entre las 13:00 y 14:00 de este lunes. El gobernador de Santo Domingo, Orlando Castillo también se refirió al tema y puntualizó que no había información precisa sobre el hecho porque las autoridades no han podido llegar al lugar. "Están evacuando los heridos, no se conoce cuantos heridos existen pero se sabe que hay personas fallecidas... Se produjo un intento de amotinamiento. Al momento, la información es confusa, ha llegado una ambulancia y otra está en camino", confirmó.

Una fuente desde dentro de la prisión le informó a este Diario que varios internos pretendían ingresar a mínima seguridad, donde se encuentran detenidos miembros de la organización delictiva R7. Esta red se hizo conocida en esta provincia desde 2020, cuando a sus integrantes les atribuyeron varios sicariatos relacionados con el tráfico de drogas.

Antecedentes

En mayo pasado, en la matanza, saltó un nombre: Freddy Marcelo Anchundia. Según la Policía y el Ministerio del Interior, la masacre se había provocado por la presencia de alias Anchundia, líder de la banda R7, quien fue trasladado a esta prisión desde La Roca, el pasado 30 de abril, gracias a una acción de protección con medida cautelar.

Según el expediente del caso, Anchundia dijo que lo amenazaron de muerte a él y a su familia, que no pudo salir de su celda por varios días porque intentaron ahorcarlo en el baño y quisieron hacer pasar su muerte como un suicidio. Incluso, el privado de libertad mencionó que “tengo miedo hasta de comer, porque pienso que me puedan envenenar”.

Tras el crimen de los 44 internos en tierra colorada, él fue trasladado hasta la prisión de máxima seguridad de La Roca, en Guayaquil, donde permanece actualmente.

Así también, el SNAI celebró el pasado viernes el primer acuerdo de paz entre los presos en la cárcel de Loja, quienes se comprometieron a vivir en un ambiente "libre de riñas y de conflictos".