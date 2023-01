La campaña electoral avanza y los candidatos no pierden su ánimo. En esta edición de Show Electoral, EXPRESO te trae la reacción del exalcalde destituido de la capital, Jorge Yunda, al debate electoral de Quito y la pausa activa de Julio Guaminga en su campaña en Colta.

Jorge Yunda, feliz de que no lo ‘yundieron’ en el debate electoral a la Alcaldía de Quito

Sin medalla, pero con su trofeo, el exalcalde destituido de la capital que busca reelegirse, Jorge Yunda, se autoproclamó el vencedor de los careos a la Alcaldía de Quito. “Asostados les veo”, les dice Yunda a sus contendores con una sonrisa de oreja a oreja, luego de que en el debate el resto de candidatos no pudieran resistirse a intentar de ‘yundirlo’.

Julio Guaminga para su campaña por un partido de ecuavóley

La camisa y los zapatos de suela no fueron impedimento para que Julio Guaminga, candidato a la Alcaldía de Colta, se pegue un partidito de ecuavóley en medio de sus recorridos por la ciudad. Aunque no se muestra cómo quedó el resultado del encuentro, la parada atlética de Guaminga no hizo falta para destacar entre los jugadores (que, algunos, eran de su campaña).