Senadora sobre Glas: "Basta de que México use embajadas como cuevas de criminales"

La senadora mexicana Lilly Téllez abordó uno de los temas más calientes de la coyuntura pol´ítica de Ecuador: la decisión de Estados Unidos de restringir el acceso a su territorio de Jorge Glas y Rafael Correa, sentenciados por corrupción. La medida también aplica para sus familiares directos.

La pol´ítica, que ya se ha pronunciado sobre el impasse que sigue vigente entre México y Ecuador, dedicó varios minutos para referirse al tema reciente en la sesión que se desarrollaba en la sede principal del senado.

"En este momento, hace apenas unos minutos, no sé si a usted ya le hayan enviado la información. ¿Conoce la declaración del Departamento de Estado de Estados Unidos para prohibir la entrada a los criminales de Ecuador a su territorio o se la hago llegar?", le pregunta Téllez a la persona que dirige la sesión.

Mientras se dirigía a sus colegas, ella leía el comunicado que publicó el Gobierno de los EE. UU., a través de redes sociales.

La reseña de la decisión estadounidense

Declaraciones del #EmbArtBrown ante el anuncio del @StateDept de designar al expresidente ecuatoriano, Rafael Vicente Correa Delgado, y al exvicepresidente, Jorge David Glas Espinel, como no elegibles para entrar a los EE.UU. #EstamosUnidosEC https://t.co/Gw7mLXr0Cz pic.twitter.com/qAQ8Lwd3jA — US Embassy Ecuador (@USembassyEC) October 9, 2024

"Si usted escuchó, si usted me escuchó hace un momento en que yo exigía a Juan Ramón de la Fuente (secretario de Relaciones Exteriores de México) que las embajadas mexicanas ya no sean utilizadas como cuevas de delincuentes en referencia algunos casos, pero específicamente al caso de Ecuador, pues para la mala suerte del doctor de la Fuente, otra vez la realidad, la terca realidad me está dando la razón. Hace apenas unos minutos, el Departamento de Estado y con su permiso Presidenta, nos concierne a nosotros en esta comisión, acaba de hacer público en términos oficiales que Correa y Glas, Glas -el criminal que México trató de ayudar a evadirse de la justicia ecuatoriana- les acaba de prohibir la entrada a Estados Unidos, y se acaba de solidarizar con el pueblo ecuatoriano por los actos criminales comprobados de Glass", señaló la senadora.

La terca realidad me dio la razón y evidenció la equivocación de Juan Ramón de la Fuente, justo hoy que tomó protesta.

Basta de que México use embajadas como cuevas de criminales. pic.twitter.com/u1m6b7bxDF — Lilly Téllez (@LillyTellez) October 9, 2024

La política refirió el impasse entre México y Ecuador cuando ese primer país otorgó el asilo político a favor del exvicepresidente del correísmo y que intentó obtener un salvoconducto para sacarlo del país sudamericano. El 5 de abril, el Gobierno de Daniel Noboa decidió ingresar a la embajada de la nación norteamericana para detener a Glas. En la actualidad, el político socialista permanece en una cárcel de máxima seguridad, en Guayaquil.

"El tipo a quien México trató de ayudar a evadir la justicia, por eso les recuerdo al subsecretario ahora, verdad, que este pronunciamiento del que estuve hablando ayer y hoy, por cierto, ampliamente, pues aquí está la prueba y qué lástima que no puede usted contestar y hablar, pero sería muy importante para los mexicanos que saliendo de aquí pues manifieste una postura ante ello. Gravísimo. Gravísima está con esta confirmación y sobre todo que nos diga si van a continuar con esa política de darle asilo, de dar no asilo, de de estar en contubernio ayudando a estos criminales a utilizar las embajadas mexicanas como cuevas de criminales", mencionó la legisladora mexicana.

