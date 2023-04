El hallazgo de seis reos muertos en el Centro de Privación de Libertad Guayas N.°1, nombre oficial de la antigua Penitenciaría del Litoral, ha generado preocupación entre otros internos, quienes temerían por sus vidas, según dijeron familiares de algunos presos en las afueras de esta cárcel guayaquileña, la mañana del miércoles 12 de abril de 2023, tras enterarse de la noticia.

Luego de que se hiciera público el suceso, se generaron algunas interrogantes: ¿por qué estaban guindados? ¿En qué lugar los colgaron? ¿Los asesinaron? Estas y otras preguntas son las que Diario EXPRESO responderá a continuación, en base a información oficial y datos proporcionados por informantes.

Fuentes policiales han revelado que los cuerpos fueron colgados como parte de una estrategia para no dejar mayor evidencia de los responsables. Los cuerpos habrían sido asfixiados de tal manera que la causa de muerta se parezca, en lo posible, a un suicidio.

Sin embargo, los investigadores tienen claro que los reos fallecidos no se habrían puesto de acuerdo para suicidarse al mismo tiempo. Por ese motivo, la Fiscalía General del Estado publicó en su cuenta de Twitter que "inició –de oficio– una investigación previa, para determinar presuntos autores del hecho".

Los presos muertos fueron encontrados en un baño del pabellón 5 de la Penitenciaría. El hallazgo fue aproximadamente a las 05:50 del 12 de abril y quien notó lo acontecido fue una guía penitenciaria, cuya identidad mantendremos en reserva por seguridad.

La especialista en vigilancia penitenciaria fue quien dio la alerta, al coordinador de los pabellones, de los seis cadáveres colgados. En consecuencia, el hecho fue puesto en conocimiento de las entidades de emergencia.

Cuando los equipos de la Policía Nacional llegaron al sitio, los internos habrían hecho un pedido a los uniformados, a través de un funcionario del lugar: que únicamente ingresen las unidades de Criminalística y Medicina Legal, pero no los grupos tácticos ni las unidades especializadas, porque los reos supuestamente sentían temor. Esto habría evitado que se cumpla con todos los protocolos correspondientes para este tipo de casos.

Un informante detalló que en el pabellón 5 existe un dominio del Grupo de Delincuencia Organizada Los Choneros, a través de una de sus facciones principales. Hasta el cierre de esta nota periodística no se precisaba la motivación de lo acontecido. Por eso, no se pudo confirmar si -como mencionaban algunas personas cercanas a esta agrupación- si el hecho correspondería a una supuesta traición de parte de los seis internos que fueron hallados sin vida.

¿Quiénes eran estos individuos? A continuación, Diario EXPRESO explica un poco del historial de cada uno de ellos y el motivo que los tenía en prisión:

Bryan Efrén Alfonso Del Rosario. Registraba tres procesos por tráfico de drogas: dos en 2017 y uno en 2020. Su última detención fue por haber sido encontrado en el cantón La Libertad, de Santa Elena, con 65 sobres de cocaína el 19 de agosto de 2020, día en el que su mamá, Evelyn Del Rosario, cumplía años. Su defensa alegó que esa sustancia era presuntamente para su consumo y no para la venta, pero su versión no fue convincente y fue sentenciado a cinco años de privación de libertad. Para apelar esa decisión, el 12 de junio de 2023, a las 09:30, estaba prevista una audiencia. No obstante, la muerte se le adelantó exactamente a dos meses de esa diligencia. Su madre se encuentra sentenciada en el mismo caso. Ella sí podrá pedir una revisión de su sentencia.

William David Blacio Carpio. Tenía seis procesos judiciales a su haber: por robo (2022 y 2018), tenencia de armas (uno en 2022 y dos en 2013) y homicidio (2020). Su última aprehensión data del 30 de agosto de 2022, cuando fue atrapado luego de asaltar en un bus de la línea 132, disco 14, que circulaba por la cooperativa 31 de Agosto, en el sector Prosperina, del noroeste de Guayaquil.

Adonis Wladimir Cárdenas Gómez. En los archivos judiciales refleja dos procesos por tenencia y porte de armas (ambos en 2022) y dos por robo (2013 y 2014). Él estaba en prisión porque el 24 de mayo de 2022 fue descubierto con una pistola, calibre 9 milímetros, en la pretina de su pantalón, en el costado derecho. Esta tenía una carga de 13 proyectiles. El hecho se registró en la avenida Casuarina, en el noroeste del Puerto Principal.

Carlos Alberto Cirino Lozada. Él constaba con solo una detención en el sistema judicial: por robo (2020), pero en el texto de su sentencia a siete años de prisión se explica que, en realidad, había sido investigado por tráfico de armas de fuego, pues en una allanamiento realizado en su domicilio el 11 de febrero de 2020, en la cooperativa Horizontes del Fortín, del noroeste porteño, los agentes encontraron debajo y cerca de su cama tres pistolas, un revólver, una carabina, una subametralladora y municiones.

Richard Yandry Olmedo Murillo. En su pasado judicial dejó un proceso penal por tráfico de drogas (2020). Él fue atrapado el 10 de diciembre de 2020 cuando circulaba en un taxi informal por la avenida Casuarina, cerca del ingreso a la cooperativa Sergio Toral, sitio en el que para su mala suerte la Policía, con el apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), ejecutaba un megaoperativo. Por ese motivo, no tuvo forma de escapar con el bolso en el que escondía 865 gramos de cocaína, envueltos en un plástico negro, y 490 gramos de marihuana, embalados con cinta transparente.

Miguel Ramiro Yumbo Ríos. Sus procesos judiciales fueron un robo (2020) y una tentativa de asesinato (2016). Por este último caso, acontecido el 12 de septiembre de 2014, fue sobreseído y librado de culpas, de acuerdo a las actas de las diligencias llevadas en su contra, mientras que por el último suceso, el que lo tenía en prisión, fue detenido el 11 de enero de 2020, en la cooperativa Horizontes del Fortín, noroeste guayaquileño, luego de que robara y disparara a una persona que circulaba por el sector. La víctima fue llevada a un centro médico cercana y sobrevivió.

Algunos sectores en lo que operaban los fallecidos, sobre todo en el noroeste de Guayaquil, son zonas en las que opera las organizaciones criminales Los Lobos y Los Tiguerones, aliadas entre sí y enemigas de Los Choneros. Se desconoce si exista alguna relación de esta situación con lo ocurrido. Las autoridades no han hecho un pronunciamiento oficial al respecto ni del avance de las investigaciones.