De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE), en el distrito 2 existen 730.214 electores que deben seleccionar a cinco concejales entre 65 aspirantes que estarán en una de las papeletas que deberán marcar el próximo 5 de febrero.

El territorio está compuesto por la parroquia urbana Pascuales y parte de la Tarqui, que aglutina a 14 sectores de Guayaquil, entre ellos, los distritos considerados por la Policía Nacional como los más conflictivos en cuestiones de seguridad, tales como: La Prosperina, Nueva Prosperina, Socio Vivienda 2 y Juan Montalvo; en este último, se han encontrado en una semana sacos con cuerpos desmembrados e incinerados en dos ocasiones.

“Yo sé que sus competencias no son la seguridad en su totalidad, pero si elaboran normativas, ordenanzas de disciplina o sanción para los que andan en pandillas por las noches infundiendo miedo; claro que incrementa la seguridad, poner luz en los parques, en calles. Más rondas de la policía con los metropolitanos, cambia la situación y eso sí está en sus funciones de concejal”, expuso la chef Nataly Quimí, quien vive en Nueva Prosperina y llega a su domicilio en las noches, luego de que cierra el restaurante en donde trabaja.

PEDIDOS: Los actos de campaña no son suficientes para los electores del distrito 2 de la ciudad. Sin embargo, apuestan por obras en materias de seguridad, transporte y áreas verdes.

868 concejales urbanos se escogerán en las seccionales de febrero. Junto con los urbanos serán 1.305 servidores para 221 alcaldías.



Consuelo Núñez es una madre de familia que vive en la cooperativa Pastor Vera, de la Juan Montalvo, pensó varios segundos antes de dar su opinión, pues confesó vivir con miedo constante porque en el último año las muertes violentas y los macabros hallazgos como los cuerpos desmembrados han incrementado.

“La verdad es que vivimos encerrados, ya medio va oscureciendo y nos guardamos, porque no sabemos en qué esquina dejen tirado un cadáver o un mensaje con advertencias, porque imagínese, ya se está volviendo habitual que ocurran cosas que antes se veían en otros países”.

Por su parte, Rosario Carriel quiere que se preocupen por el ordenamiento del sistema de transporte público, debido a que “los buses no tienen hora fija ni control, están en mal estado y hay complicidad con los vendedores. Nos exponen a riesgos como el robo, accidentes de tránsito e incomodidad con bulla por el mal estado de los motores. Se permite que suban supuestos vendedores y otros no pueden trabajar en conjunto para intimidar y robar”. Ella vive en Lomas de la Florida y trabaja durante el día en Lorenzo de Garaicoa y Colón, centro de Guayaquil.

Las ciudadanas reconocen que no tienen claro cuáles son los candidatos por los que van a votar y quienes están participando en la contienda electoral, pero coinciden en que no se han enterado de propuestas en los actos proselitistas, sino que “parece más un show de fiesta y concursos que un acto real de promoción de ofertas de campaña política”.

En Socio Vivienda 2, sus moradores prefieren no opinar ante la prensa por más que sea una entrevista para un tema electoral. Johan Perlaza indica que en ese sector las carencias son múltiples, que van desde la ausencia de agua potable, recolección de basura, tanto en calles como en ciertos sectores que se acumulan, adecuación y rehabilitación de los parques.

“Los parques en las noches están tomados por grupos de personas armadas, aquí hay que decir que todo está bien porque sino consideran que uno está de chismoso o pertenece a una banda delictiva que quiere perjudicar a la otra. Aquí tratamos de que cada uno se ocupe de lo suyo. Nadie se mete con nadie, pero tampoco se conoce si el vecino anda en malos pasos y uno paga platos rotos sin tener algo que ver en el asunto”, cuestionó Perlaza.

Mientras que Fermín Sánchez, morador de Samanes, solicitó que exista una depuración en el área administrativa del Municipio; estima que hay mucha burocracia en los trámites, pero “que lo más necesario en la ciudad son verdaderas áreas verdes, en los últimos años se ha talado un sinnúmero de árboles y cada vez tenemos una ciudad más calurosa. Más que obras, deben preocuparse por enmendar el daño provocado al no cuidar los árboles de Guayaquil, que tenían tantos años y murieron por la plaga de la cochinilla, pero parece que no pasa nada”.

Aún restan 20 días de campaña electoral para estar al tanto de las propuestas de los candidatos a concejales y demás autoridades a elegir. Pero en las exigencias ciudadanas prevalecían frases como el “verdadero compromiso con quienes le brindan el voto”, “todos son iguales”, “todos son corruptos” o “prometen y no cumplen”.

No obstante, Diana Buenaño, consultora política, hace un llamado a los electores para que en primera instancia asuman el proceso electoral como una oportunidad en la que se toma en cuenta su aporte o voto como pieza clave en la toma de decisiones.

“Lamentablemente, una de las debilidades del ciudadano es que no hace un comparativo de las propuestas que tienen los candidatos, no analiza lo que ofrecen y no se da cuenta de que lo que venden son discursos y no una propuesta. Y ese es el problema cuando cuestionan a la autoridad, a la supuesta propuesta o el propio voto que decidieron. Pero eso se da porque no hicieron el comparativo de las propuestas antes de tomar una decisión”.

El próximo 5 de febrero, en Ecuador se va a elegir un total de 5.640 autoridades, que se dividen en: 23 prefectos y viceprefectos, 221 alcaldes municipales, 868 concejales urbanos, 437 concejales rurales, 4.084 miembros de juntas parroquiales. Así como siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.