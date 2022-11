“Si no hay seguridad, no habrá turismo. Por ende, la presencia de visitantes en las playas seguirá baja”, advierte Fernando Vargas, director de la Corporación Península Competitiva, ente creado para elaborar proyecciones para esta jurisdicción.

El directivo considera que es urgente elaborar un plan con la intervención de militares, policías, marinos, vigilantes de tránsito, policías municipales y guardias civiles, custodiando todos los balnearios.

Quienes integran la citada corporación analizaron hoy, 6 de noviembre del 2022, la baja presencia de turistas en las playas peninsulares por el feriado del Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca y que dejó considerables pérdidas al sector, “es necesario mostrarle al país que en esta provincia se cuida a quienes nos visitan, ojalá las autoridades locales no esperen que ocurran casos graves para recién allí reaccionar”, expresó Vargas.

Según la Cámara de Turismo de Santa Elena, apenas se alcanzó el 50 % de la ocupación hotelera, fue el sábado en que se notó un ligero aumento de visitantes, pero que no cubrió las expectativas que todos tenían. “Vamos a pedir una reunión urgente con todas las autoridades provinciales para que esto no ocurra en los feriados de Navidad y Año Nuevo que se avecinan. Realmente estamos muy preocupados por esto. Es verdad que acá en la península no ocurre nada, sin embargo, la gente tiene miedo venir”, señaló Luis Tenempaguay, vicepresidente del gremio turístico.

“La incertidumbre por los hechos violentos de inseguridad que está atravesando el país hizo que los turistas no acudan a la playa. Los que vinieron en su mayoría tienen sus casas vacacionales acá. En los hoteles hubo pocos huéspedes”, dijo la empresaria hotelera Susana Sotomayor.

Para Sotomayor, la presencia de turistas en los feriados que vienen dependerá mucho de cómo se maneje el tema de seguridad, el objetivo es que se genere la confianza necesaria para que las familias se animen a viajar sobre todo los que necesitan hospedajes.

“Ahora los paquetes promocionales no solo deberán ofrecer descuentos u otro beneficio de ahorro, sino que a esto deberá sumarse la seguridad. Quizás así se podrá atraer más turistas”, indicó Raúl Menoscal, propietario de una cevichería en Ballenita.