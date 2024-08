Sector transporte exige seguridad: "No es negociable", afirman

La Cámara Ecuatoriana de Empresas de Transporte de Carga y Logística ha emitido un comunicado en respuesta a los recientes acuerdos entre el Gobierno Nacional y los transportistas que participan en las "mesas de trabajo", establecidas tras la eliminación del subsidio a la gasolina eco y extra. La organización destaca que estas medidas no abordan el problema crítico de la inseguridad en las vías.

En su comunicado, la Cámara subraya que la inseguridad en las carreteras afecta a todos los sectores productivos y a la ciudadanía en general. Señalan que las mercancías transportadas en vehículos de carga pesada, vitales para la industria y el comercio, ponen en peligro a los conductores, quienes enfrentan riesgos de extorsión, violencia y pérdida de vidas. La Cámara enfatiza que la seguridad es un deber y responsabilidad del Estado y no puede ser objeto de negociación.

Audiencia por presunta infracción electoral de Fantoni y otros será el 29 de agosto Leer más

Le invitamos a que lea: Las alianzas son frágiles cuando afloran solo por motivo electoral

Apagado de motores

Además, la Cámara de Transporte ha dejado claro que no participó en el "apagado de motores" convocado por algunos gremios, ya que consideran que esta medida no resuelve el problema de inseguridad. Enfatizan que la seguridad no se combate con negociaciones de beneficios particulares, sino con políticas de Estado que garanticen la seguridad en el transporte, especialmente en el de carga pesada.

La Cámara reclama seguridad jurídica y políticas de Estado que regulen técnicamente el transporte, advirtiendo que la falta de atención oportuna puede causar daños irreversibles sociales y económicos al país.

Hacen un llamado a la unidad de todos los transportistas de carga pesada y a la ciudadanía ecuatoriana para mantenerse alerta, recalcando que "la seguridad es un derecho no negociable".

#COMUNICADO LA SEGURIDAD NO ES NEGOCIABLE. Gremios nacionales de #carga#pesada indican que ningúno de los acuerdos de las mesas de trabajo resuelven la alta #INSEGURIDAD en las vías nacionales, preocupación principal del sector de carga pesada @DanielNoboaOk @RobertoLuqueN… pic.twitter.com/90jCPfWNCP — CEET (@CeetlogisticaEc) August 3, 2024

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.