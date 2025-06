Sebastián Corral, exsecretario de Lasso, demandó a la Contraloría: ¿Por qué?

Quiere saldar cuentas. El exsecretario de la Administración Pública del gobierno del expresidente Guillermo Lasso, Sebastián Corral, anunció este 22 de junio de 2025 que presentó una demanda contra la Contraloría General del Estado, actualmente dirigida por el contralor Mauricio Torres.

Según explicó en entrevista con el programa Vera a su Manera, la demanda contra la Contraloría General del Estado está relacionada con las sanciones derivadas del examen especial que la entidad realizó al proceso de su designación como funcionario público en febrero de 2022.

Dos años después de su designación y con el gobierno de Lasso terminado de forma anticipada, la Contraloría emitió, en febrero de 2024, un informe con indicios de responsabilidad penal contra Corral por haber declarado que no tenía ninguna inhabilidad o prohibición para el cargo, cuando en realidad sí las tenía al ser accionista de empresas que mantienen contratos con el Estado ecuatoriano.

La Contraloría General del Estado emitió este 16 de febrero de 2024 un informe con indicios de responsabilidad penal en contra Sebastián Corral, exsecretario de la Administración Pública de Guillermo Lasso.



Corral demandó a la Contraloría por haber "prevaricado"

Pese a las observaciones de la Contraloría en su examen especial, Sebastián Corral señaló que las mismas están alejadas de la verdad y que motivaron su demanda. "(Acuso a la Contraloría) de haber prevaricado porque es mentira lo que han dicho. Bueno, no sé si la palabra es prevaricar", comentó el exfuncionario.

Según explicó, se trata de una demanda presentada ante un Tribunal Administrativo. Al consultar el sistema de procesos del Consejo de la Judicatura, aparece que Corral ha abierto tres procesos contra la Contraloría en diferentes fechas del 2024 (febrero, junio y julio), pero todos se encuentran en fases preliminares.

Añadió que su demanda está relacionada con las acciones que se tomaron en su contra. "He demandando por la sanción que me puso porque me destituyó dos veces después de ser funcionario", comentó y, sin dar nombres, cuestionó que funcionarios del primer mandato de Daniel Noboa que estuvieron en su misma situación no hayan sido objeto del análisis de la Contraloría.

En noviembre de 2022, en su calidad de embajador de Ecuador ante el Reino Unido, Sebastián Corral, estuvo junto al entonces ministro de Turismo, Niels Olsen, en la inauguración de un stand de Ecuador en una feria internacional ARCHIVO

La Asamblea intentó sancionar a Sebastián Corral sin éxito

La polémica situación de Sebastián Corral en el gobierno del expresidente Guillermo Lasso también se intentó fiscalizar y sancionar desde la Asamblea Nacional con solicitudes de juicios políticos que no lograron prosperar.

En la Asamblea anterior (2023-2025), el correísmo retiró las firmas de apoyo de la solicitud de juicio político que habían presentado contra Corral para avanzar con los procesos de control político en contra de los funcionarios de Daniel Noboa.

No obstante, a través de una acción judicial impulsada por los asambleístas de ADN, un juez ordenó retomar la solicitud de juicio político. No obstante, el proceso fue archivado. En un segundo intento del correísmo, la solicitud de juicio político fue nuevamente archivada.

