Santiago Guarderas: 'Siempre se dijo que el Metro estaría terminado en marzo'

El Concejo Metropolitano de Quito considera que hay un manejo inadecuado entorno a la construcción y operación del Metro de la ciudad. El vicealcalde Santiago Guarderas conversó con EXPRESO sobre los puntos que no fueron informados a las autoridades.

¿El manejo de la información que rodea a la construcción del Metro de Quito ha sido el idóneo?

Dentro del Concejo se han dado varias sesiones para conocer el estado situacional del Metro. En la primera sesión presencial del Concejo se abordó el tema y se ha continuado con el tratamiento. La semana pasada también estuvo en el orden del día, pero ya no hubo quorum. Es un tema importante que debería tener prioridad y deberíamos, tal como se propuso en una de las sesiones, tener un informe detallado cada 15 días. Con eso los concejales estaremos debidamente informados. Lo mismo que ocurre en el tema de salud.

¿El Concejo Metropolitano ha recibido la información necesaria sobre el Metro de Quito?

Es necesario aclarar que cada órgano en la municipalidad tiene sus competencias. Que el Concejo conozca respecto a la obra más importante de la ciudad es fundamental, pero las decisiones deben provenir de los respectivos órganos. El Concejo puede conocer, pero el Concejo no puede dar instrucciones a la gerencia de la Empresa Metropolitana Metro de Quito. El directorio debe cumplir con sus competencias. Si bien es importante para efectos de la gestión fiscalizadora que el Concejo conozca, de ningún modo significa que los procesos se suspendan o se alarguen.

¿Afecta al proceso que el alcalde Jorge Yunda deje las sesiones o que el tema no se debata por falta de quorum?

Yo propuse la resolución que se aprobó y que dispone que sea el señor alcalde el que lidere el proceso y que esté presente en las sesiones del directorio de la empresa metropolitana. Me parece que la ciudadanía concuerda en eso. La máxima autoridad debe liderar esos procesos con la debida oportunidad.

La entrega ya no será en marzo, como se dijo inicialmente, sino en octubre. ¿Cómo evalúa el cambio de fechas?

A mí me preocupan los informes. Esta situación no se nos informó, no la conocíamos. Siempre se dijo por parte del anterior gerente de la empresa pública que el Metro y su obra física estaría terminada el 31 de marzo. Es verdad que estos ítems no representan un porcentaje importante. Se podrá hacer la etapa preoperacional, pero definitivamente esto tiene incidencia en la operación comercial. ¿Cuándo podré subirme al Metro? Está claro que será a fines de este año o a principios del próximo año.

Pero más allá de las fechas y plazos técnicos, el ciudadano quiere saber cuándo va a poder utilizar el Metro.

Eso es correcto. Es la ilusión y el reclamo de la ciudadanía. Lo que queremos es que esta obra que ha significado 2.009 millones de dólares entre en funcionamiento. Es un anhelo que cambia la movilidad en la capital.