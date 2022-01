Este mes la justicia tiene previsto conocer al menos dos audiencias preparatorias de juicio en los casos abiertos por las posibles inversiones riesgosas efectuadas con alrededor de 800 millones de dólares de los fondos del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol).

El informe de Asistencia Penal Internacional, que ya es parte de un expediente de posible peculado, evidencia cómo se estructuró el perjuicio al Isspol y las argucias para evadir los mecanismos de control.

Renato González, director del Isspol, es tajante. “Los mensajes de la asistencia penal nos corroboran que en las operaciones del Isspol hubo actores solapados que aún no han sido tocados por la justicia. Iremos tras ellos”.

Cita por ejemplo a Eduardo Borja, Pablo Dueñas y Henry Cardoso. Dice que ellos deberán explicar “a cuenta de qué intermediaban en supuestas inversiones del Isspol solo por la amistad que tienen con John Luzuriaga”.

Todo quedó registrado en chats materializados que han sido difundidos en diferentes medios. Hay nombres cuya mención se repite en varios casos de corrupción. El del Isspol y el nombre de Santiago Cuesta no son la excepción.

John Luzuriaga, exdirector de Riesgos, y el empresario Eduardo Borja hablan de él en sus conversaciones. Luzuriaga también hace referencia a Cuesta en un diálogo con el general retirado David Proaño.

Borja y Luzuriaga aparecen con una relación cercana, de acuerdo con el contenido de los diálogos. Con otras dos personas figuran como ‘lobbistas’ del Isspol, pero por esas tareas habrían recibido sus porcentajes.

Luzuriaga es procesado en Estados Unidos desde el año pasado junto con Jorge Chérrez con cargos de supuesto lavado de dinero, sobornos, fomento de actividades ilícitas y ocultamiento de actividades ilegales.

“Eduardo buenos días, me comentan que están negociando la salida de la ministra porque la Asamblea le va a interpelar, incluso la ministra se vio en la obligación de firmar... que dieron el apoyo al general para que retorne y siga en el Isspol”, dice parte del chat entre Luzuriaga y Borja.

Y añade: “Además el crédito que requiere la Vicepresidencia es parte de lo conversado con el general y parte del acuerdo, me dicen que este fin de semana se define la interpelación o se llega a acuerdos y todo regresa a la normalidad”. El texto es atribuido a Santiago Cuesta.

El exconsejero presidencial de Lenín Moreno asegura que no conoce a Luzuriaga y nunca en su vida lo ha visto. Afirma que no es socio de Eduardo Borja, accionista de Nova Scotia, en ninguna empresa. En las oficinas de esa empresa, ubicada en el sector de la Shyris, se habrían realizado las reuniones entre Borja y Luzuriaga por los temas del Seguro de la Policía.

Cuesta reconoce que sí lo conoce, pero no ha hablado con Borja en más de cuatro años. En uno de los chats se lee que Borja dice que el general quiere reunirse con él para agradecerle por el ascenso.

“No recuerdo habérsela dado, pero con total seguridad le puedo afirmar que nunca me reuní con él pues ni siquiera lo conozco”.

En la trama también se menciona a Credimétrica por una cesión de derechos fiduciarios por la que el Seguro policial habría cancelado alrededor de 1,5 millones de dólares. Credimétrica es una firma prestadora de servicios de generación de cartera de Arturo Vinueza. Tiene un fideicomiso vencido de 3,5 millones de dólares con el Isspol.

Cuesta confirma que Vinueza es su cuñado, pero “no he mantenido nunca una relación comercial ni societaria con él en mi vida”. Finalmente reitera que nunca ha visitado el Isspol y no sabe dónde queda. Al momento está jubilado, no piensa volver al servicio público y confiesa que la Embajada de Estados Unidos no le ha retirado la visa.

El detalle

Investigaciones. La Fiscalía abrió más de una docena de casos por las inversiones fallidas del Isspol.

Expedientes

Casos que investiga la Fiscalía

El exconsejero presidencial tiene cerca de media docena de expedientes en la Fiscalía. Al menos una de las denuncias fue presentada por el asambleísta Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.

En ese expediente se había citado al legislador para que reconozca su firma y presente su versión el pasado 11 de enero. La diligencia no se pudo realizar porque hizo un viaje a Colombia para entregar información en el caso Sucre. También se le abrió un expediente derivado del caso de corrupción denominado Las Torres. Su nombre había sido mencionado en varias ocasiones en dicha causa.