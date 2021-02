Santa Rosa: Se puede consumir el agua y se descarta intoxicación por metales pesados, según alcalde

El miércoles 11 de febrero inició una alerta en el cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, por la intoxicación masiva de cientos de personas. Hasta ese entonces, los rumores empezaban a señalar al consumo de agua potable como posible causa.

Sin embargo, este sábado 20 de febrero, el alcalde de ese cantón orense, Larry Vite, aclaró que dicha hipótesis quedaba descartada y señaló como causal de dicha multitudinaria intoxicación a un brote de gastroenteritis.

"De entrada quiero empezar diciendo que el agua de Santa Rosa es apta para el consumo humano y ha cumplido con los parámetros establecidos" señaló Vite, durante una rueda de prensa en la que detalló los resultados de cinco de los seis análisis de metales pesados realizados con muestras del agua de ese poblado.

No obstante, también señaló que eso no quiere decir que el municipio no seguirá "combatiendo la minería"

A la par la cabeza de este cantón hizo énfasis en las obras realizadas por su administración "con el objetivo de mejorar la calidad del agua", a la que además calificó como "una de las mejores de la provincia y del país".

Referente a otras de las hipótesis que señalaba a la contaminación del agua por coliformes fecales como causal de este problema, Vite desmintió la misma, apoyándose en los resultados de los informes microbiológicos realizados con muestras tomadas el mismo día del inicio de la alarma.