El remezón va tomando forma, en principio, desde las elucubraciones. En lo político es en donde se moverán las primeras piezas del Gobierno luego de los resultados electorales que dieron el triunfo al no en el referéndum planteado por el presidente Guillermo Lasso.

Es casi una certeza que Francisco Jiménez dejará el Ministerio de Gobierno, al que llegó hace once meses. En lo que no hay certidumbre es sobre quién lo reemplazará, aunque en las últimas horas ha tomado fuerza el nombre del exlegislador socialcristiano Henry Cucalón.

El exasambleísta, siempre abierto a dialogar con los medios, no contestó las llamadas telefónicas ni los mensajes de texto que envió EXPRESO para consultarle sobre la veracidad de este cambio. También, se pudo conocer que se pensó en el canciller Juan Carlos Holguín para dirigir la política del Gobierno, pero esa idea quedó en suspenso, en parte porque significaba buscar un reemplazo en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Siempre hay rumores, se ha dicho también que yo estaré fuera del Gobierno”, dijo el secretario nacional de Seguridad Pública, Diego Ordóñez, quien aseguró que, al menos, hasta el 8 de febrero de 2023, el presidente Lasso no había pedido las renuncias a los integrantes de su gabinete, lo que no significa que no se producirán cambios en el corto plazo.

En la mira también están las gobernaciones, especialmente aquellas en las que hubo un revés muy marcado o en las provincias que se esperaba un triunfo más holgado del referéndum, pero el ‘Sí’ apenas superó al ‘No’, como en Guayas.

Un nombre que suena para asumir la Gobernación del Guayas es el del hasta hace poco candidato a prefecto, Francesco Tabacchi. En diálogo con este Diario, el productor agrícola aseguró no haber conversado con nadie del Ejecutivo al respecto, sobre todo, porque luego de los comicios está volviendo a recuperar su ritmo habitual de vida.

“Yo siempre estoy presto para que tanto la ciudad como la provincia tengan mejores días. Pero, por ahora, ninguna conversación”, aseguró Tabacchi.

Una fuente cercana al Ministerio del Interior aseguró que por el área de seguridad no se aplicarán cambios, hasta el momento. Otra, del área económica, no ve lógico que el presidente Lasso vaya a prescindir del ministro Pablo Arosemena a causa de los resultados electorales.

En el sector energético del Gobierno tampoco se prevé una decisión de cambios desde el lado del primer mandatario. Sin embargo, la compleja situación de las carteras de Estado que abarcan esta área tendría a más de un funcionario pensando en dar un paso al costado, sin que se lo pidan.

Plazos

Este Diario pudo conocer que el cambio en la titularidad del Ministerio de Gobierno operaría esta misma semana o a inicios de la próxima. En el caso de las gobernaciones provinciales, se hará primero un análisis, caso por caso, y las modificaciones se ejecutarán más adelante.

Vicepresidente

También, se rumoró que el vicepresidente Alfredo Borrero estaría preparando su salida del Gobierno. Sin embargo, la Vicepresidencia de la República rechazó lo que calificó como actos de “desestabilización” y aseguró que el segundo mandatario ratifica su permanencia en el Ejecutivo y la lealtad a Lasso.

Acuerdos

Además de los cambios de nombres, también se habla de seguir una nueva hoja de ruta. Al menos, eso dijo el ministro Jiménez, que aseguró que el presidente Lasso apuntará a los consensos y diálogos con diferentes fuerzas políticas. Ese llamado, sin embargo, no ha encontrado respuesta favorable de los partidos políticos.