Robo de datos de tarjetas de crédito: esto es lo que debes saber para evitarlo

En una primera entrega del artículo sobre el robo de datos de las tarjetas de crédito y de débito, para hacer compras virtuales, quedó evidenciado que los bancos privados mantienen una campaña constante para que sus clientes no sean presa fácil. Tal como contó Diario EXPRESO hay una banda que paga entre 120 hasta 200 dólares por la información de 15 tarjetas, según un audio que circula en las redes sociales.

Tras leer el artículo de este Diario, otras personas han querido compartir sus malas experiencias con el propósito de que la mayor parte de ciudadanos estén en alerta.

La ciudadana Carlota Manrique contó a EXPRESO que hace un mes fue a hacer compras a un negocio de víveres y le sorprendió que delante de ella el cajero apuntó en un papel todos los datos de su tarjeta de débito. "Recién leyendo EXPRESO es que me estoy enterando para qué hacen esto. Igual he estado pendiente de mis movimientos bancarios, para bloquear a tiempo cualquier compra o pago virtual que quieran hacer con mi tarjeta y que yo no he autorizado", puntualizó.

Otra lectora, que prefiere que no se publique su nombre, relató que escuchó ese audio pero no le hizo caso, hasta que vio la publicación en el Diario y que sus amigas le han contado que han sido víctimas del robo virtual. Una tercera persona contó que fue afectado su esposo, su suegra y su cuñada recientemente.

Entonces mucho más allá de que los negocios tienen la responsabilidad de proteger la información personal de sus clientes, "cada persona tiene que saber que tiene la corresponsabilidad de proteger sus datos", destacó Alejandro Varas, ingeniero en informática y experto en protección de datos personales.

Varas recomendó no publicar fotos en las redes sociales, porque pueden tomar esa foto y usarla cuando la protección para hacer compras virtuales incluye el rostro de la persona.

Instó en que siempre hay que ver los avisos de los bancos, porque siempre preguntan que si no es el dueño de la tarjeta que está haciendo la compra o el pago virtual, que inmediatamente avise al banco. Si lo hace así se bloquea enseguida ese cobro.

Para Varas, los ataques a los datos personales de los ciudadanos han aumentado desde hace tres años y esto no es solo por cajeros que roban la información para venderla, sino también por el hackeo que ha ocurrido a empresas y esto no solo pasa en Ecuador, sino a nivel internacional.

Varas recomendó a los restaurantes que acerquen a la mesa la máquina para pagar con tarjeta, así el cajero o mesero no toma la tarjeta sin supervisión.

Sin embargo, todavía hay procesos que se deben mejorar. Aún existen negocios que apuntan en un cuaderno los datos de la tarjeta con la que un cliente ha pagado, en otros hasta toman foto; "y no lo hacen con la intención de mal usar esos datos, es tan solo para llevar un control de lo que les debe pagar ese banco. Pero, esto es extremadamente vulnerable de caer en las manos de los delincuentes". Por lo tanto, es un protocolo que se debe cambiar y aquí son los mismos bancos que deben reunirse con el comercio, con el propósito de blindar la información de los ciudadanos.

Sobre esto, una cuarta persona, que también prefirió que no se publique su nombre, dijo que ha optado por dejar de comprar en los negocios donde apuntan o toman foto a las tarjetas, independientemente de sí lo hacen solo por un control de los ingresos que deben recibir del banco.

Hay ciudadanos que recomiendan el uso de cámaras sobre la persona que cobra y que cada día esos videos sean revisados. Aunque ya dijo la Cámara de Comercio de Guayaquil, que esta estrategia puede ser muy cara para los negocios pequeños.

Igual los bancos privados son los que más en alerta están. Su gremio, Asobanca, destacó que con frecuencia mandan correos y mensajes para advertir:

No entregar a terceros información de las tarjetas.

Para pagar, uno mismo debe acercar el plástico al datáfono.

Hay que destruir los recibos antes de botarlos .

. Usar métodos de doble verificación.

No hacer clic en enlaces de correos o mensajes de desconocidos.

Evitar usar redes públicas de wifi, etc.

También es importante saber que las leyes ecuatorianas sí castigan el robo de datos, no es como dice el audio de que no les va a pasar nada. Por apropiación fraudulenta por medios electrónicos la pena privativa de libertad es de 1 a 3 años. Y por la interceptación ilegal de datos, de 3 a 5 años.

