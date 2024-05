Roberto Luque comparece en la Comisión de Fiscalización; Andrea Arrobo no asistió

El ministro encargado de Energía, Roberto Luque, comparece desde la mañana de este 9 de mayo en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. A esta también fue convocada Andrea Arrobo, la exministra, pero ella no asistió. Ayer el CAL admitió a trámite su juicio político.

Pamela Aguirre, de la Revolución Ciudadana, lamentó la ausencia de la exfuncionaria que "cuando estuvo aquí, mintió, porque no dijo que no habría más apagones, no queremos que el ministro Luque haga lo mismo".

Los cortes de luz se mantienen suspendidos hasta el 19 de mayo de 2024 Leer más

Se identificó que el sector eléctrico tiene graves problemas que no se van a solucionar en una semana, ni en cinco meses. Dijo que desde el 2017 no se ha generado ningún proyecto que permita el aumento de la generación y tampoco han concluido los proyectos emergentes.

RELACIONADAS Comisión de Fiscalización investigará la crisis eléctrica

La mesa legislativa de mayoría correísta interrogó a Luque sobre las acciones que realiza para superar la crisis energética atraviesa el país.

Luque rescató que se realizan trabajos en Termogas Machala y Coda Codo Sinclair para no perder su capacidad de producción eléctrica. Agregó que pese a ya se aprobó una ley denominada no mas apagones, la generación de energía también requiere no solo de leyes sino de financiamiento y falta de voluntad por hay “quienes quieren que esto no cambie”.

Subrayó que aún no hay una fecha para el fin de los apagones.

El miércoles el Ministerio de Energía anunció que la próxima semana no habrá apagones en Ecuador.

¿Quieres leer más contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!