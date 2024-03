Los Ríos: prefecto Johnny Terán 'se revela' e interviene el tramo Babahoyo - Jujan

Como los cráteres de la luna. Así se ven los baches que se formaron en los tramos de la vía estatal E25 sentido Babahoyo - Jujan, durante la inundación de los últimos tres meses debido a la creciente invernal que afecta al principal acceso de la capital de Los Ríos.

Ante la queja de los conductores, quienes diariamente transitan por el importante corredor vial, la Prefectura de Los Ríos empezó con el rebacheo, pese a no ser una vía de su competencia.

Así lo dijo el prefecto, Johnny Terán Salcedo, en una entrevista a Diario EXPRESO, cuando se le consultó sobre el retiro de la competencia para la ampliación del corredor vial a cuatro carriles. “Ese un tema que estamos revisando las posturas, porque si ven diferencias entre la prefectura y el Gobierno actual, ningún inversionista van a postular para dicha obra”, dijo.

Ahora Terán pone nuevamente a trabajar a su equipo caminero en el rebacheo del kilómetro 55 del tramo Babahoyo - Jujan, dejando como constancia la prohibición que le hizo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, mediante un comunicado donde le solicitan no intervenir la red vial estatal.

El prefecto Terán supervisa las obras realizas en el tramo. PREFECTURA DE LOS RIOS

“Yo he pedido reunirme con el Ministro de Obras Públicas, para conocer la posición del Gobierno, porque ya tenemos cuatro años dándole mantenimiento a una vía que no teníamos en nuestro plan de obras, pero no deja de ser urgente su reparación antes de que ocurra algo accidente”, refirió la autoridad.

Según Terán son más de 10 años de abandono que ha sufrido la provincia de Los Ríos en las redes viales estatales y ahora debe ver cómo seguir justificando los recursos que se destinan para el mantenimiento. “En la parte del tramo Babahoyo - Jujan tiene que cambiarse 100% la capa de rodadura y adicionalmente la vía debe elevarse más de un metro”, detalló.

El mismo problema se presenta en el tramo Baba - Salitre, que es una de las rutas alternas cuando se inunda la carretera Babahoyo - Jujan. Otra vía deteriorada es la de Vinces - Palestina y en el cantón Valencia de la zona norte de Los Ríos. En esta última Terán sostuvo que le ha pedido apoyo al alcalde de esa localidad para conjuntamente, entrar a darle mantenimiento y mejorar el tránsito en la zona.

