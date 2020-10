René Tamayo: “Pido disculpas al país”

Pese a que reconoce que el exasambleísta Eliseo Azuero lo recomendó para el puesto, el exdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob), René Tamayo, aseguró este 6 de octubre no haber sido parte del entramado de corrupción que se gestó alrededor del proceso de contratación del hospital básico de Pedernales, en Manabí.

“Durante el tiempo en el que estuve como director del Secob mi relación con el asambleísta Eliseo Azuero se dañó, pues no creé nuevos cargos para cumplir con compromisos de amigos”, señaló el exfuncionario, quien acudió hasta la Corte Nacional de Justicia para rendir su testimonio anticipado como parte de la investigación por delincuencia organizada que se sigue en contra de él, los exasambleístas Eliseo Azuero y Daniel Mendoza, el contratista del hospital, José Véliz y otros.

Según Tamayo, quien asumió la dirección de esa cartera de Estado en agosto del año pasado, el cobro de supuestas coimas se hizo a espaldas de él y con el respaldo del entonces subdirector, Jorge Jalil, recomendado por el puesto también por el exlegislador Azuero.

“El subdirector estuvo al frente de la contratación y prácticamente pactó una coima, acto que yo no conocí. El señor Jorge Jalil tenía toda la autoridad para firmar ese contrato, no me he beneficiado de un solo centavo y no he sido parte de este esquema de corrupción”, acotó.

Tamayo también aseguró que varios asambleístas de BADI le pidieron favores durante su estancia en el Secob.

“Tuve una llamada del asambleísta Franco Romero, donde me solicitaba un arreglo de unos centros de salud de su provincia. Me recomendó a un ingeniero de la cual acepté. Me visitó en mi oficina el asambleísta Washington Paredes, la zona 5 de Guayas tenía a cargo Galápagos, había un tramo de una pista atlética que había que arreglar, queríamos buscar un aporte económico con el Municipio de Galápagos, ya que no había recursos para la obra. En el caso del asambleísta (Fredy) Alarcón él me pidió un espacio de trabajo, cumplía con el perfil profesional, pero no había obras pendientes que supervisar en el Oriente”, señaló.

Estos mismos legisladores y otros más, según han dicho otros procesados, recibieron como coimas parte del dinero que el Gobierno le dio al consorcio para la construcción del hospital de Pedernales a cambio de votos en la Asamblea.

“Señor juez, supe que el señor (Jorge) Jalil se reunió con el contratista donde se destinó una coima indebida con destinatarios específicos donde no participé, nunca me reuní con el adjudicatario de la obra, mi política era no reunirme con nadie”, aseveró.

“Pido disculpas al país, no me he beneficiado de este contrato y continuaré colaborando con la Justicia para que se aclare todo esto”, finalizó el exdirector.