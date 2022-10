Una relación tirante, pero presente. Los intentos (y fracasos) por acercar al presidente Guillermo Lasso con el expresidente Rafael Correa parecen ser mayores de los que el ciudadano común y sus simpatizantes podrían imaginar.

El último pudo ser en marzo, cuando en la Asamblea se discutía la Ley de Inversiones y el Gobierno necesitaba los votos para aprobar la norma, que era la base de su plan económico. Finalmente, no los obtuvo.

Lasso dice no recordar la fecha, pero reconoció que llamó a Correa, que se presenta como su mayor contradictor, para dialogar “por el bien del país”, aunque no precisó cuál era el beneficio común. Según su relato, le dijeron (no dice quién) que el exmandatario quería conversar, lo llamó, sin más; pero se dio cuenta de que lo único que buscaba Correa era impunidad “y solo la de él, ni siquiera la de su gente”, dijo Lasso.

El líder de la Revolución Ciudadana también reaccionó, asegurando que puso al presidente “en su lugar”. Es decir, el intento de diálogo terminó mal, similar a lo que pasó al inicio del mandato cuando el Gobierno rompió su alianza con el Partido Social Cristiano (PSC) y el correísmo, con los que buscaba formar una mayoría en la Asamblea Nacional. La pregunta es: ¿para qué insistir?

En la conversación telefónica me di cuenta de que a Correa no le interesa el Ecuador Guillermo Lasso,

​presidente de la República

Una persona que fue cercana a Carondelet le dijo a EXPRESO que si bien la relación entre ambos líderes puede parecer inviable, en la práctica “personas muy cercanas al presidente” han logrado acuerdos, como aquel que permitió que la Ley Tributaria entre en vigencia por el ministerio de la ley.

La salida de la línea dura de la democracia cristiana del Gobierno abrió una ventana mayor para en un futuro lograr nuevos acuerdos. De eso se pudo haber confiado el presidente cuando decidió llamar a Correa, dijo la fuente que pidió el anonimato.

El analista político Francisco Rocha recordó que ese acuerdo ya provocó un rechazo y desencanto entre la gente que apoyó a Lasso y, sin embargo, el presidente volvió a cometer el mismo error. “Que el presidente llame personalmente a un sentenciado y prófugo de la justicia no solo constituye un balde de agua fría, sino que es un acto indignante. Es verdad que hay que conversar, pero para eso hay asesores o ministros de Estado”, señaló.

Los partidarios de Correa, que siempre encuentran motivos para justificarlo, no ven mal los intentos de acercamiento con un Gobierno al que critican y hasta han propuesto destituir. Y continúan en ese empeño.

La asambleísta Paola Cabezas le dijo a este Diario que no se deben satanizar los diálogos entre líderes políticos y que más bien es un gesto de madurez política intentar buscar consensos que beneficien al país.

“Es evidente que los entendimientos no se han logrado, porque hay un presidente que tiene una agenda individual, mas no de país, que está cercado y cosechando sus equivocaciones. Por eso, el (ex) presidente Correa ha tomado la decisión de cortar cualquier tipo de diálogo y muestra de ello ha sido nuestra actuación como bloque en la Asamblea”, sostuvo Cabezas.

Al jefe de bloque de Pachakutik, Salvador Quishpe, estas discrepancias no le convencen y está seguro de que el “triunvirato malévolo” CREO-PSC-Revolución Ciudadana está vigente, especialmente para proteger intereses económicos.

Larga data

Lasso reveló que en 2006 el entonces candidato Rafael Correa lo visitó dos veces en su casa buscando financiamiento del banquero para su campaña electoral.

Rupturas

En mayo de 2021 el presidente Lasso anunció que rompía su alianza con el PSC y por ende un acuerdo legislativo en el que habían incluido al correísmo.

Reforma

En noviembre de 2021 el correísmo se abstuvo de votar por el archivo de la reforma tributaria y permitió que entre en vigencia por el ministerio de la ley. Se habló de un pacto.