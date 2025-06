"Nunca rehúyo a los desafíos": De La Gasca no descarta concursar para fiscal general

El ministro de Gobierno, José De La Gasca, habló este 16 de junio de 2025 sobre la posibilidad de participar en el concurso para la selección y designación del nuevo fiscal general del Estado, a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

"Yo nunca le rehúyo a los desafíos", dijo el ministro en entrevista con Radio Centro ante la posibilidad de concursar. Aunque no quiso adelantar cuándo tomaría la decisión, De La Gasca indicó que "si ese momento debe llegar, si debo tomar esa decisión lo haré sin ningún tipo de miramiento".

El ministro incluso recordó que él ya concursó en el proceso de 2018, en el que fue designada Diana Salazar como fiscal general del Estado. "Ya lo he intentado antes. Si este será el momento, no lo sé, ya lo veremos. Estoy sirviendo ahora, esta (el Ministerio de Gobierno) es mi prioridad, pero nunca he dejado de tener eso en mente".

José De La Gasca ya concursó para fiscal general en 2019

En 2019, durante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio, el ahora ministro de Gobierno, José De La Gasca, ya participó de un concurso para la selección y designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con los registros del CPCCS, en dicho concurso De La Gasca quedó en penúltimo lugar de 14 postulantes que pasaron las fases de méritos y oposición. En total, el ahora ministro obtuvo 65 puntos (29,5 de méritos, 11 de prueba y 24,5 de audiencia oral).

Por el contrario, Diana Salazar obtuvo el primer lugar (con 88,17 puntos) y se consagró como la ganadora del concurso. Tras cumplir su periodo de seis años, Salazar renunció al cargo y dejó al fiscal subrogante, Wilson Toainga, a cargo hasta que se seleccione a su reemplazo.

El estado del concurso de fiscal general del Estado

Aunque el reglamento del concurso está listo desde finales del 2024, el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) entró a una nueva etapa de reformas por pedido de gremios de juristas y críticas de la sociedad civil orgnaizada.

De acuerdo con el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, está previsto que el concurso culmine en febrero de 2026, en especial por los nuevos tiempos y restricciones establecidas en el reformado reglamento de las comisiones ciudadanas de selección.

