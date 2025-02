Reforma constitucional de Noboa: ¿Necesaria o estratégica para la campaña electoral?

A tan solo días de las elecciones generales de 2025, el presidente-candidato Daniel Noboa realizó un nuevo anuncio: impulsar otra reforma parcial a la Constitución.

Le puede interesar: Guía rápida para entender el plan de gobierno de los candidatos presidenciales

De acuerdo con la propuesta del mandatario, esta nueva iniciativa de reforma parcial tiene que ver con adoptar de manera inmediata la prisión preventiva en casos de terrorismo y delitos afines.

No obstante, analistas consultados por EXPRESO cuestionan que la medida, más allá de poder ser necesaria, sea anunciada a días de los comicios generales en los que Noboa está de candidato.

A tan solo días de las elecciones presidenciales y legislativas en Ecuador, los ciudadanos se preparan para ejercer su derecho al voto.



Aquí todo lo que tienes que saber 👉 https://t.co/ipeNZ6B2sf pic.twitter.com/1GlOKXbCSw — Diario Expreso (@Expresoec) February 4, 2025

El conflicto de los actos de gobierno de Noboa durante la campaña

Y es que según anota el analista político Giuseppe Cabrera, toda decisión que tome el candidato Noboa a través de sus facultades como presidente tiene un trasfondo político-electoral.

Le puede interesar: Elecciones 2025: ¿funcionan las estrategias de campaña de los presidenciables?

Noboa tuvo tiempo para presentar la reforma e incluso incluirla en las anteriores, pero decidió hacerlo ahora, antes de las elecciones. Giuseppe Cabrera Analista político

Incluso señala que "(Noboa) tuvo mucho tiempo antes para hacerlo (presentar la reforma) e incluirla en las anteriores propuestas de reforma, pero decidió hacerlo ahora".

RELACIONADAS La Corte Constitucional apoya la política de hechos consumados en Ecuador

Además, recuerda que incluso estos actos deberían ser considerados ilegítimos, luego de que la Corte Constitucional "recientemente ha señalado que él tiene que estar en licencia".

Le puede interesar: Elecciones Ecuador 2025: firman acuerdo para guardar el orden en exterior de recintos

Por otro lado, Cabrera aclara que eso no implica que la medida no sea necesaria, pero que a la vez es insuficiente, ya que "no habrá más seguridad a punta de leyes, así como no se evitaron lo apagones con una ley que se llamaba 'No más apagones'".

Daniel Noboa también anunció el cierre de frontera, ayuda para los migrantes ecuatorianos y el pago de deuda con los vicatarios en Ecuador. cortesía - expreso

Los anuncios, parte de la estrategia electoral de Noboa

En ese sentido, la académica y experta en comunicación, Caroline Ávila, señala que la seguidilla de anuncios del presidente-candidato Daniel Noboa no son casualidad.

El CNE denunció a candidata de ADN que regaló cocinas de inducción Leer más

Le puede interesar: Militares ecuatorianos despliegan un cerco de seguridad en las fronteras

"Hay que recordar que en este momento hay un candidato (Daniel Noboa) que no puede salir a recorrer y pedir el voto, porque tendría que delegar la Presidencia y no lo va a hacer, y necesita mantenerse vigente y atraer la atención de los medios", comenta Ávila.

RELACIONADAS Corte dice que Decreto 500 es inconstitucional y rechaza el encargo de la Presidencia

Asimismo, sostiene que la estrategia del mandatario parece estar alejándose de la lucha por ganar la indecisión, sino de "ser lo último que recuerden los votantes".

Le puede interesar: Daniel Noboa anuncia medidas para apoyar a migrantes retornados en plena campaña

Ávila incluso no descarta que en las próximas horas, cercanas a las votaciones del 9 de febrero de 2025, el presidente-candidato haga más anuncios de "alto impacto" para mantenerse vigente.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!