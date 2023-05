A las 09:00 de este miércoles 10 mayo en el mezanine de la Corte Nacional de Justicia se instalará la audiencia para resolver la recusación que presentó la vocal del Consejo de la Judicatura Maribel Barreno, en contra de Wálter Macías.

El juez nacional debía instalar la semana pasada la audiencia de formulación de cargos para Barreno, el vocal Juan José Morillo y el expresidente de la Corte de Justicia de Pichincha Wladimir Jhaya por el presunto delito de tráfico de influencias. Pero la recusación impidió la instalación de la diligencia.

En la audiencia el juez Macías indicó que previamente había sido notificado con la recusación con la que la vocal Barreno busca que el juez sea apartado del conocimiento de la causa. Quien debe resolver la demanda presentada el 3 de mayo es el juez Felipe Córdova.

El juez que llevará el caso contra vocales de la Judicatura es recusado Leer más

De aceptarse la recusación otro juez deberá sustituir a Macías en la audiencia de formulación de cargos en la que la fiscal Diana Salazar tiene previsto presentar los indicios en contra de los tres sospechosos.

Es mi interés que estos (hechos) se esclarezcan y que se investigue con total objetividad.

Maribel Barreno, vocal del Consejo de la Judicatura

El origen de la investigación es un audio filtrado en el que se evidencia un diálogo en el que se escucharía al vocal Morillo quien habría pedido apoyo al titular de la Corte de Pichincha en una acción de protección que en su momento presentó la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. Ella buscaba evitar su destitución de la presidencia del Legislativo.

Habría sido en presencia de la vocal Barreno y a quien señalan por la convocatoria a la reunión es a Wladimir Jhaya, expresidente de la Corte de Pichincha. (Lea también: "Dos vocales de la Judicatura serán procesados por tráfico de influencias".

EXPRESO buscó a los funcionarios judiciales para conocer su posición sobre la investigación que impulsa la Fiscalía. Hasta el cierre de la edición no hubo respuesta. Sin embargo, Jesús López, abogado de Jhaya. Señala que su cliente nunca se pudo defender de la investigación previa, no señaló casillero, ni nombró defensor. Los servicios de López recién fueron contratados la semana pasada. El abogado cuenta que su cliente había creído que, como no tenía nada que ver, el caso sería archivado. Pero, para su sorpresa vino el pedido de formulación de cargos que hizo la fiscal.

El 4 de mayo en un comunicado la vocal Barreno anunció que continuará colaborando con la investigación de los hechos.

Mientras Morillo destacó que ha sido respetuoso de la Constitución y la ley y responsable y coherente en sus actuaciones con el país y con el órgano de gobierno de la Función Judicial.

“Desde el inicio de la investigación he presentado toda mi colaboración a la Fiscalía para que realice su trabajo. En esa línea de respeto a la institucionalidad, seguiré el debido proceso”, dijo el funcionario.